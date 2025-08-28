Астроном опроверг связь между вспышками на Солнце и здоровьем человека

Вспышки на Солнце и выбросы энергии далеко не всегда попадают на Землю из-за слишком малых размеров планеты, сказал НСН Владимир Сурдин.

Солнечные пятна могут спровоцировать на Земле магнитные бури, однако влияние солнечной активности на здоровье людей не доказано — ухудшение самочувствия вызывают скачки атмосферного давления. Об этом НСН заявил астроном Владимир Сурдин.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили в своем Telegram-канале о не менее чем 100 новых пятнах в одной из областей Солнца. При этом ученые подчеркнули, что за сутки в этой области «не произошло ни одной вспышки». По словам Сурдина, выбросы энергии далеко не всегда опасны для Земли.

Академик связал плохую работу интернета со вспышками на Солнце
«Солнечные пятна могут вызывать магнитные бури на Земле. Дело в том, что солнечные пятна — это магнитные поля, всплывающие на поверхность Солнца, а магнитные поля — это запас энергии. Если они как-то перекрутятся друг за другом и вызовут вспышку, то это может откликнуться и на Земле. Однако такое случается далеко не всегда — Земля маленькая, по ней еще надо попасть. Поверхность Солнца бурлит, она таскает магнитные поля, перекручивает их, и иногда это кончается разрядом энергии, мощного электротока, который нагревает поверхность Солнца. А иногда все тонет внутрь Солнца без последствий», — сказал Сурдин.

Собеседник НСН добавил, что солнечная активность никак не влияет на ухудшение самочувствия у людей.

«На здоровье влияют скачки атмосферного давления, именно из-за них порой болит голова. Влияние же Солнца на организм человека никак научно не доказано», — подытожил он.

Ранее сообщалось о мощном выбросе плазмы на Солнце.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: NASA
ТЕГИ:АстрономияМагнитная БуряСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры