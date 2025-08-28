Астроном опроверг связь между вспышками на Солнце и здоровьем человека
Вспышки на Солнце и выбросы энергии далеко не всегда попадают на Землю из-за слишком малых размеров планеты, сказал НСН Владимир Сурдин.
Солнечные пятна могут спровоцировать на Земле магнитные бури, однако влияние солнечной активности на здоровье людей не доказано — ухудшение самочувствия вызывают скачки атмосферного давления. Об этом НСН заявил астроном Владимир Сурдин.
Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили в своем Telegram-канале о не менее чем 100 новых пятнах в одной из областей Солнца. При этом ученые подчеркнули, что за сутки в этой области «не произошло ни одной вспышки». По словам Сурдина, выбросы энергии далеко не всегда опасны для Земли.
«Солнечные пятна могут вызывать магнитные бури на Земле. Дело в том, что солнечные пятна — это магнитные поля, всплывающие на поверхность Солнца, а магнитные поля — это запас энергии. Если они как-то перекрутятся друг за другом и вызовут вспышку, то это может откликнуться и на Земле. Однако такое случается далеко не всегда — Земля маленькая, по ней еще надо попасть. Поверхность Солнца бурлит, она таскает магнитные поля, перекручивает их, и иногда это кончается разрядом энергии, мощного электротока, который нагревает поверхность Солнца. А иногда все тонет внутрь Солнца без последствий», — сказал Сурдин.
Собеседник НСН добавил, что солнечная активность никак не влияет на ухудшение самочувствия у людей.
«На здоровье влияют скачки атмосферного давления, именно из-за них порой болит голова. Влияние же Солнца на организм человека никак научно не доказано», — подытожил он.
Ранее сообщалось о мощном выбросе плазмы на Солнце.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Рынок топлива в РФ полностью обеспечен
- Праздничная программа ко Дню знаний пройдет в Музее Победы 30-31 августа
- Дизайнер Гуляев рассказал, почему одел американского певца на «Интервидение»
- Песков рассказал об ударах по военным объектам на Украине
- Норвегия может оставить россиян без трески
- Астроном опроверг связь между вспышками на Солнце и здоровьем человека
- Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Шамана, Газманова и «Любэ»
- Павел Прилучный раскрыл детали подготовки к роли в сериале «Виноград»
- Пашинян: Армения не может одновременно быть в ЕС и ЕАЭС
- ВС России освободили Нелеповку в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru