Солнечные пятна могут спровоцировать на Земле магнитные бури, однако влияние солнечной активности на здоровье людей не доказано — ухудшение самочувствия вызывают скачки атмосферного давления. Об этом НСН заявил астроном Владимир Сурдин.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили в своем Telegram-канале о не менее чем 100 новых пятнах в одной из областей Солнца. При этом ученые подчеркнули, что за сутки в этой области «не произошло ни одной вспышки». По словам Сурдина, выбросы энергии далеко не всегда опасны для Земли.