Apple анонсирует подорожание при замене аккумуляторов в своих гаджетах с 1 марта

Речь идет о ценах для пользователей в США. Так, для всех моделей iPhone 13 и более старых моделей, на которые уже не действует гарантия, стоимость замены батареи увеличится на $20 долларов и составит $89 (примерно 6,2 тыс. руб.).

То же самое коснется цен по замене аккумуляторов в iPad и компьютерах Apple. Например, услуга для MacBook Air услуга подорожает на $20, а для MacBook Pro — на $50. Замена аккумулятора в iPad обойдется пользователям на $20 больше.

Изменения стоимости сервисной услуги коснется пользователей, у которых нет гарантии AppleCare или AppleCare+. Обладатели последней могут запросить бесплатную замену батареи, если ее емкость превышает 80%.

Ценовая политика Apple на услуги по замене аккумуляторов в гаджетах изменится с 1 марта 2023 года.

Ранее компании Apple и Google до конца августа перевели сотрудников из России в Киргизию, Лондон и ОАЭ. Об этом сообщили «Ведомости».

