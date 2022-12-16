СМИ: Apple откажется от российской штаб-квартиры рядом с Кремлем

По данным консалтинговой компании CORE.XP, пять лет назад Apple арендовала в бизнес-центре помещение площадью 3,5 тысячи квадратных метров, позже корпорация увеличила площадь до 4,7 тысячи «квадратов».

Как отметил источник, с начала пандемии коронавируса в 2020 году российская штаб-квартира Apple использовалась не в полном объеме. Другой собеседник издания отметил, что корпорация решила прекратить аренду в сентябре нынешнего года, после объявления в РФ частичной мобилизации.

РБК пишет, что американская компания ведет переговоры об условиях расторжения договора, срок действия которого истекает в январе 2025 года.

Между тем Apple работает над созданием новой системы сквозного шифрования данных, пишет «Свободная пресса». Новинка под названием Advanced Data Protection позволит хранить данные «яблочных» устройств в сервисе iCloud даже в случае взлома серверов компании, при этом корпорация не будет иметь доступа к этой информации.

