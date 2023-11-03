Apple: Android - средство массового слежения
Корпорация Apple назвала Android массовым устройством для слежения, сообщает The Verge.
Это произошло во время антимонопольного расследования, связанного с деятельностью Google. Документ описывает подход Apple к конфиденциальности, чтобы дифференцироваться от Google и Microsoft и прочих конкурентов. Стратегическая презентация была выпущена еще в 2013 году для внутреннего пользования, но только в 2019 году фирма сделала конфиденциальность частью своего маркетингового плана.
Американской антимонопольной службой до сих пор проводится расследование в отношении Google.
Ранее власти России и участники IT-рынка начали разработку отечественной мобильной экосистемы на базе Android, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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