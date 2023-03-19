Началась разработка российского Android

Власти России и участники IT-рынка начали разработку отечественной мобильной экосистемы на базе Android, сообщает «Коммерсант».

Приложение банка «Тинькофф» пропало из App Store

За проектом стоит Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры. Весной работу представят профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Отмечается, что российская мобильная система необходима из-за удаления из зарубежных магазинов многих приложений разработчиков России.

Ранее магазин Google Play удалил мобильные приложения ряда российских банков, попавших под санкции. До этого кредитно-финансовые организации попали под санкции США.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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