Началась разработка российского Android
Власти России и участники IT-рынка начали разработку отечественной мобильной экосистемы на базе Android, сообщает «Коммерсант».
За проектом стоит Центр экспертизы и координации информатизации при Минцифры. Весной работу представят профильному вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Отмечается, что российская мобильная система необходима из-за удаления из зарубежных магазинов многих приложений разработчиков России.
Ранее магазин Google Play удалил мобильные приложения ряда российских банков, попавших под санкции. До этого кредитно-финансовые организации попали под санкции США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru