СМИ: в России создадут новую мобильную операционную систему на базе Android

Российские «Яндекс», VK, «Сбербанк» и «Ростелеком» намерены создать компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Также будет разработана платформа, способная заменить Google Mobile Services (GMS). Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков.

По словам собеседника издания, VK и «Сбер» заинтересованы в разработке аналога GMS. В настоящее время формально консорциума нет, но крупные компании готовы объединиться, чтобы разработать платформу.

На разработку ОС на базе Android потребуется не более одного года.

