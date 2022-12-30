СМИ: в России создадут новую мобильную операционную систему на базе Android
Российские «Яндекс», VK, «Сбербанк» и «Ростелеком» намерены создать компанию, которая займется разработкой новой мобильной операционной системы на базе Android, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве РФ.
Также будет разработана платформа, способная заменить Google Mobile Services (GMS). Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков.
По словам собеседника издания, VK и «Сбер» заинтересованы в разработке аналога GMS. В настоящее время формально консорциума нет, но крупные компании готовы объединиться, чтобы разработать платформу.
На разработку ОС на базе Android потребуется не более одного года.
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