Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг»

Министерство цифрового развития не подтвердило утверждения о том, что регистрацию в Единой биометрической системе предполагается сделать обязательной для доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Как заявили пресс-службе ведомства, ничего подобного не планируется.

Выступая в комитете Госдумы по информационной политике глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для борьбы со случаями передачи кода для доступа к «Госуслугам» прорабатывается возможность изменить нынешнюю схему смены пароля.