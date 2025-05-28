Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг»

Министерство цифрового развития не подтвердило утверждения о том, что регистрацию в Единой биометрической системе предполагается сделать обязательной для доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Как заявили пресс-службе ведомства, ничего подобного не планируется.

Выступая в комитете Госдумы по информационной политике глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что для борьбы со случаями передачи кода для доступа к «Госуслугам» прорабатывается возможность изменить нынешнюю схему смены пароля.

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Как пояснили в ведомстве, восстановить доступ к свой учетной записи в первоочередном порядке можно будет при очном обращении в МФЦ. Кроме того, при согласии пользователя можно использовать банковские или другие верифицированные приложения.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пользователи «Госуслуг», которые зарегистрированы в ЕБС, смогут при желании изменять пароль на Госуслугах после идентификации через биометрию.

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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