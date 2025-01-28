В РЖД временно отказались от запуска роботов-носильщиков

РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков на вокзалах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

В 2023 году стало известно о возможном начале использования на вокзалах роботов-носильщиков. Тогда РЖД разместила на своем сайте запрос предложений на такую технологию.

«После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу о том, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно», — рассказали в компании.

Организация не исключила, что будет рассматривать возможность использования таких роботов в будущем.

Ранее РЖД протестировали биоморфных роботов на потенциально опасных для людей участках железной дороги, напоминает 360.ru.

