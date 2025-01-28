В РЖД временно отказались от запуска роботов-носильщиков
РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков на вокзалах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
В 2023 году стало известно о возможном начале использования на вокзалах роботов-носильщиков. Тогда РЖД разместила на своем сайте запрос предложений на такую технологию.
«После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу о том, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно», — рассказали в компании.
Организация не исключила, что будет рассматривать возможность использования таких роботов в будущем.
Ранее РЖД протестировали биоморфных роботов на потенциально опасных для людей участках железной дороги, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru