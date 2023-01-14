Американские ученые заявили о повышении внимания из-за плохого настроения

Женщинам, которые участвовали в эксперименте, показывали отрывки из мелодрамы «Выбор Софи» и комедии «Друзья». Грустный фильм портил настроение участниц.

После этого испытуемым поставили З серию эмоционально нейтральных аудиозаписей, каждая из которых содержала логическую ошибку. Ученые выяснили, участницы в плохом настроении эффективнее выявляли ошибки. Это подтвердил анализ активности мозговых волн.

Ранее ученые из Стэнфордского университета выяснили, что даже фальшивая улыбка может сделать счастливее улыбающегося человека. Материал опубликован в журнале Nature Human Behavior.

