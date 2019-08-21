Улыбка и орехи. В Минздраве рассказали, как бороться со стрессом
Справиться со стрессом и сохранить здоровье сердца помогут аутотренинги, релаксация, йога и отдых на природе. Такие советы дали в Минздраве, пишут «РИА Новости».
В ведомстве добавили, что прекрасно помочь в борьбе со стрессом сможет и физическая нагрузка в виде плавания. Помимо этого специалисты рекомендовали соблюдать режим, высыпаться, а также чередовать периоды интенсивной работы и отдыха, отмечает РИА ФАН.
В Минздраве также советуют придерживаться режима правильного питания и отмечают, что бананы, шоколад, орехи и имбирь повышают настроение, как и улыбка.
«Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — цитирует Газета.ру специалистов.
Не рекомендуется снимать стресс при помощи алкоголя и табака, так как это только навредит здоровью. В Минздраве напоминают, что стресс может ускорить развитие таких болезней как ишемическая болезнь сердца, гипертония, язвенная болезнь и бронхиальная астма, передает РЕН ТВ.
Ранее Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение. Об этом говорится в разработанной ведомством программе «Укрепление здоровья работающих». В эфире НСН Сергей Калашников заявил, что ведомство уходит в фейковую деятельность.
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