Улыбка и орехи. В Минздраве рассказали, как бороться со стрессом

Справиться со стрессом и сохранить здоровье сердца помогут аутотренинги, релаксация, йога и отдых на природе. Такие советы дали в Минздраве, пишут «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что прекрасно помочь в борьбе со стрессом сможет и физическая нагрузка в виде плавания. Помимо этого специалисты рекомендовали соблюдать режим, высыпаться, а также чередовать периоды интенсивной работы и отдыха, отмечает РИА ФАН.

В Минздраве также советуют придерживаться режима правильного питания и отмечают, что бананы, шоколад, орехи и имбирь повышают настроение, как и улыбка.