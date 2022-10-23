Даже фальшивая улыбка может улучшить настроение
Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что даже фальшивая улыбка может сделать счастливее улыбающегося человека. Материал опубликован в журнале Nature Human Behavior.
Испытуемые, которые имитировали выражение лица улыбающихся актеров, поднимая уголки губ во время решения задач, почувствовали себя более счастливыми.
Ученые сделали вывод, что не только положительные эмоции могут поднять настроение. По их мнению, даже движение мышц способно его улучшить.
Ранее искусствовед, историк моды, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев рассказал, что внешний вид зависит не от одежды, а от прически, состояния волос, ногтей и кожи. Также важна улыбка и осанка, передает «Радио1».
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