Американские ученые разработали умную одежду

При производстве такого текстиля используются волокна, которые позволяют ощущать движения человека с помощью прикосновения.

«Среди прочего, исследователи показали, что их одежда действительно может определять, например, сидит ли кто-то, ходит или принимает определенные позы», - говорится на сайте.

Разработчики считают, что одежду из их ткани можно спортсменам во время тренировок или пациентам, которые проходят реабилитацию. Отмечается, что «умные» вещи из современной ткани будут с разрешения обладателя пассивно следить за здоровьем и определять состояние человека, например, «упал ли кто-то или потерял сознание».

Цифровые технологии помогут столичным врачам в обработке шести новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

