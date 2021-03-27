Американские ученые разработали умную одежду
Специалисты лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) разработали технологичную ткань для производства одежды. Она реагирует на давление, сообщается на сайте.
При производстве такого текстиля используются волокна, которые позволяют ощущать движения человека с помощью прикосновения.
«Среди прочего, исследователи показали, что их одежда действительно может определять, например, сидит ли кто-то, ходит или принимает определенные позы», - говорится на сайте.
Разработчики считают, что одежду из их ткани можно спортсменам во время тренировок или пациентам, которые проходят реабилитацию. Отмечается, что «умные» вещи из современной ткани будут с разрешения обладателя пассивно следить за здоровьем и определять состояние человека, например, «упал ли кто-то или потерял сознание».
Цифровые технологии помогут столичным врачам в обработке шести новых исследований в онкодиагностике, кардиологии, пульмонологии, неврологии, а также в диагностике хронических заболеваний и неотложных состояний. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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