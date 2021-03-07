ИИ начал создавать привлекательные для мозга портреты людей

Привлекательные для мозга человеческие портреты искусственный интеллект научился создавать благодаря исследователям из Университета Хельсинки, сообщает РИА ФАН.

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Ученые просили 30 добровольцев оценить привлекательность увиденного изображения. Реакцию испытуемых фиксировали с помощью электроэнцефалографии. Полученные данные проанализировали посредством методов машинного обучения.

После того, как собранную и обработанную информацию загрузили в генеративную нейронную сеть, она изучила процессы, которые возникают в мозге человека, когда он видит привлекательное лицо. Затем нейросеть создала уже новые образы.

Благодаря искусственному интеллекту быстрее, чем подобные открытия происходили ранее, может появиться антивирусный препарат прямого действия для борьбы с COVID-19может . Об этом заявил доктора медицинских наук Николай Дурманов в эфире радио Sputnik.

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ФОТО: pixabay.com
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