ИИ начал создавать привлекательные для мозга портреты людей
Привлекательные для мозга человеческие портреты искусственный интеллект научился создавать благодаря исследователям из Университета Хельсинки, сообщает РИА ФАН.
Ученые просили 30 добровольцев оценить привлекательность увиденного изображения. Реакцию испытуемых фиксировали с помощью электроэнцефалографии. Полученные данные проанализировали посредством методов машинного обучения.
После того, как собранную и обработанную информацию загрузили в генеративную нейронную сеть, она изучила процессы, которые возникают в мозге человека, когда он видит привлекательное лицо. Затем нейросеть создала уже новые образы.
Благодаря искусственному интеллекту быстрее, чем подобные открытия происходили ранее, может появиться антивирусный препарат прямого действия для борьбы с COVID-19может . Об этом заявил доктора медицинских наук Николай Дурманов в эфире радио Sputnik.
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