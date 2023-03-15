«250 млн мало!»: Клименко усомнился в успехе «Россграма» у пользователей

Ранее основатели соцсети «Россграм» Александр Зобов и Кирилл Филлимонов начали поиск инвесторов, пообещав доходность 950% за три года. В этом году планируется привлечь 250 млн рублей, которые пойдут на развитие продукта, в основном на привлечение пользователей, работу с блогерами и СМИ, пишет РБК. «Россграм» был анонсирован в марте прошлого года в качестве альтернативы Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией; заблокирована в России). Клименко усомнился в успехе новой соцсети.

«Сложно представить себе, что на рынке, который сейчас делят между собой “ВКонтакте” и “Яндекс”, появится новый игрок, который отвоюет более или менее существенную нишу. Тем более, что 250 млн рублей для подобных сервисов — это очень маленькие деньги для закупки оборудования. Если бы перспективы “Россграм” предполагали выход за рубеж, например, в Нигерию, куда еще не проникли соцсети, можно было бы что-то сделать. Я очень скептически к этому отношусь», — сказал Клименко.

Собеседник НСН также заявил, что «Россграм» вряд ли найдет своего пользователя.

«Аналоги обычно очень плохо “взлетают”. Куда больший успех имеют копии уже существующих продуктов. Например, “ВКонтакте” на момент своего появления был полной копией Facebook (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией; заблокирована в России), Telegram дублировал WhatsApp. Пользователи видели уже привычную соцсеть. Примером же неудачного проекта стал Rutube, который явно проигрывал YouTube, постоянно менявшемуся с 2005 года. На Rutube очень долго модерировались видео, к чему пользователи YouTube не привыкли и отказались от российской разработки. Повторюсь, необходимо делать копию или нечто совсем новое, чтобы пользователи не сравнивали новый продукт с чем-то еще», — подытожил он.

Ранее Клименко в беседе с НСН заявил, что переход на отечественные интернет-сервисы вызовет раздражение у пользователей.

