СМИ: «Россграм» не удалось запустить в запланированные сроки

Российский аналог социальной сети Instagram (запрещенная в Россия экстремистская организация) «Россграм» не удалось запустить для широкого доступа в запланированное время 28 марта в 12.40, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что приложение сначала должно было быть запущено для партнеров: СМИ, спонсоров и инвесторов, позже – для блогеров, а в апреле -для остальных пользователей. По данным информационного агентства РИА Новости, сейчас в приложении невозможно зарегистрироваться даже для пробного доступа. На его официальной странице во «ВКонтакте» более 60 тысяч подписчиков, а в мессенджере Telegram - 113 тысяч.

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По мнению главы ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимира Зыкова, новое приложение вызывает сомнение, в том числе его веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории, которая запущена на бесплатном и простом конструкторе сайтов. К тому же, отметил он, домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская разработка «Россграм», которую создатели называют аналогом заблокированной иностранной соцсети, похожа на сделанный на коленке ситуативный проект без инвестиций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетСоциальные СетиРоссия
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