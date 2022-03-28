СМИ: «Россграм» не удалось запустить в запланированные сроки

Российский аналог социальной сети Instagram (запрещенная в Россия экстремистская организация) «Россграм» не удалось запустить для широкого доступа в запланированное время 28 марта в 12.40, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что приложение сначала должно было быть запущено для партнеров: СМИ, спонсоров и инвесторов, позже – для блогеров, а в апреле -для остальных пользователей. По данным информационного агентства РИА Новости, сейчас в приложении невозможно зарегистрироваться даже для пробного доступа. На его официальной странице во «ВКонтакте» более 60 тысяч подписчиков, а в мессенджере Telegram - 113 тысяч.