СМИ: «Россграм» не удалось запустить в запланированные сроки
Российский аналог социальной сети Instagram (запрещенная в Россия экстремистская организация) «Россграм» не удалось запустить для широкого доступа в запланированное время 28 марта в 12.40, сообщает ряд СМИ.
Отмечается, что приложение сначала должно было быть запущено для партнеров: СМИ, спонсоров и инвесторов, позже – для блогеров, а в апреле -для остальных пользователей. По данным информационного агентства РИА Новости, сейчас в приложении невозможно зарегистрироваться даже для пробного доступа. На его официальной странице во «ВКонтакте» более 60 тысяч подписчиков, а в мессенджере Telegram - 113 тысяч.
По мнению главы ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимира Зыкова, новое приложение вызывает сомнение, в том числе его веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории, которая запущена на бесплатном и простом конструкторе сайтов. К тому же, отметил он, домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российская разработка «Россграм», которую создатели называют аналогом заблокированной иностранной соцсети, похожа на сделанный на коленке ситуативный проект без инвестиций.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
- Минобороны РФ объявило о сбитом под Мариуполем Ми-8, летевшим за командирами «Азова»
- Бойца ММА Максим Новоселов арестовали за изнасилование
- Российско-украинские переговоры состоятся в Стамбуле 29 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru