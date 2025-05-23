«Я открыл новый элемент!»: Найк Борзов о секретах альбома «N2O2АC25»
Элемент «акустий» изменил формулу воздуха, сказал в эфире НСН Найк Борзов, пообещав вторую часть альбома и вспомнив фильм «Пятый элемент».
Рок-музыкант Найк Борзов, отмечающий сегодня день рождения, в интервью НСН рассказал о новом альбоме и открытии «нового элемента».
23 мая вышел альбом Найка Борзова с необычным названием «N2O2АC25», радиопрезентация которого пройдет в эти выходные в эфире «НАШЕго Радио». Находящийся в данный момент во Владивостоке музыкант расшифровал «химический состав» новой пластинки.
«Я хотел сделать и себе, и поклонникам такой подарок на свой день рождения. Долгое время у альбома было рабочее название "Воздушная акустика". Мне захотелось упорядочить это название в некую формулу, поскольку оно звучало немножко эстрадно. Мы так называли концерты, когда играли составом с роялем и акустической гитарой, а поэтому я придумал формулу: взял формулу воздуха, убрал из неё углекислый газ и заменил его на новый элемент - акустий 2025 года, АС25. Это подарочный альбом, в нем нет новых треков, поэтому я решил его выпустить в день рождения. Я работал над ним целый год, и мы все успели. Реакция на альбом очень хорошая. Несмотря на то, что он как бы не современный, он получился очень необходимым в данный момент. Мне кажется, что люди устали от этой стены звука, когда саундом и аранжировками давят на слушателей. А мне захотелось сделать так, чтобы человек становился частью атмосферы, чтобы музыка обволакивала и захватывала его, погружала в более глубокие измерения. Оказалось, что не только мне такого не хватает», - сказал Найк.
Он пообещал продолжение альбома и новые «элементы», сравнив происходящее с фильмом «Пятый элемент».
«Сейчас я уже думаю над второй частью этого альбома. Скорее всего, это будет в каком-то осязаемом будущем, и тогда элемент поменяется с 25 на год выпуска следующего альбома. Какой это будет – 27 или 28, я пока не знаю. Это будет так же оформлено, с таким же минимализмом. В фильме "Пятый элемент" все было поглобальнее, поскольку пятым элементом там была любовь. У нас все немножко попроще, но любовь присутствует в каждом из треков, которые мы записали для этого альбома. Так сложились звезды, что я неожиданно сегодня оказался во Владивостоке, где мы отыграли акустический концерт под рояль и гитару. В принципе, я люблю давать и концерты на свой день рождения, и выпускать какие-то релизы. Я делаю подарок и себе, и людям одновременно, это доставляет особенное удовольствие», - заключил собеседник НСН.
Ранее Найк Борзов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о коллаборациях с polnalyubvi и другими представителями новой рок-волны.
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