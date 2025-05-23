Рок-музыкант Найк Борзов, отмечающий сегодня день рождения, в интервью НСН рассказал о новом альбоме и открытии «нового элемента».

23 мая вышел альбом Найка Борзова с необычным названием «N2O2АC25», радиопрезентация которого пройдет в эти выходные в эфире «НАШЕго Радио». Находящийся в данный момент во Владивостоке музыкант расшифровал «химический состав» новой пластинки.