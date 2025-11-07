По ее словам, молодым музыкантам проще всего заявить о себе в соцсетях, однако телевидение все равно остается неким гарантом качества артиста.



«Мне кажется, что молодым артистам удобнее всего донести свое творчество до большой аудитории с помощью коротких видео. Такой быстрый формат работает, к сожалению. Я говорю «к сожалению», потому что выступаю за качественное культурное просвещение. Сейчас не модно делать альбомы и клипы, но это та самая качественная часть музыкального мира, которая нам необходима для того, чтобы понимать музыку. Чтобы музыка была не для фонового прослушивания, а становилась чем-то понятным, большим и разным. Я за то, чтобы подходить по-разному к музыкальному контенту. Я знаю, что зумеры не смотрят телевизор. К сожалению, они включают телевизор только из большой надобности. Но все-таки там остается очень теплая часть аудитории. На мой взгляд, телевизор смотрят не те люди, которые придут на концерты. Но это все равно важная аудитория. Мне кажется, то, что артиста крутят по телеку, все равно остается знаком качества. Если артист где-то мелькает, значит он уважаем и ценен», — отметила певица.



Ульяна Мамушкина — российская певица и автор песен, получившая известность благодаря хиту «Соленое счастье». Ее творчество сочетает поп-интонации, бардовскую поэтичность и рок-энергию, а тексты часто посвящены темам любви и семьи. На днях на песню Мамушкиной вышел клип при поддержке ПФКИ. Согласно страничке исполнительницы в «Яндекс Музыке», за месяц треки певицы послушали почти 1,2 миллиона человек.

