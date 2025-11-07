Звезда зумеров раскрыла, что заставляет молодежь плакать на концертах
Музыканту важно писать песни от души и быть искренним, ведь потом будет сложно существовать в собственной нечестности, сказала НСН Ульяна Мамушкина.
Молодым артистам удобнее всего донести свое творчество до большой аудитории с помощью коротких видео, такой способ действительно работает, однако музыкантам важно оставать искренними и делать музыку от души, сказала в эфире НСН певица Ульяна Мамушкина.
Песня звезды зумеров Ульяны Мамушкиной «Соленое счастье» засветилась в шоу «Голос». Песня была выпущена в августе 2022 года, а весной и летом 2025 года стала набирать вирусную популярность в соцсетях — под звук было снято более 400 тысяч видео от пользователей не только из России, но и из других стран. Среди пользователей, которые выкладывали видео под звук, были известные артисты и блогеры, такие как Ксения Бородина, Юля Гаврилина, Аня Покров, Валя Карнавал, певица Ханна, звезда UFC Конор Макгрегор и другие. Мамушкина рассказала, в чем секрет ее успеха.
«Я предполагаю, что нет какого-то идеального рецепта, как завируситься в соцсетях. Однако я считаю, что стоит делать музыку от души, стоит быть честным, иначе с приходом популярности придется сложно в собственной нечестности, потому что потом придется продолжать транслировать то, что тебя не отражает. Также важен регулярный контент, который целиком и полностью отражает исполнителя. Секрета продвижения не существует. Это удача, работа, талант и глубокая, безусловная вера в себя. Два с лишним года песня была не очень популярна, лежала где-то в уголочке. Однако я так и не смогла понять, что именно запустило ее популярность сейчас. Я объясняю это тем, что я стала готова к некой популярности, а люди стали готовы к этой дозе любви. Они готовы получить её. Они готовы поплакать от таких песен, погрузиться в них. Это красивое и странное объяснение, но я в него действительно верю. Говоря о семейных ценностях, о которых я рассказываю в своих песнях, то могу с уверенностью сказать, что не считаю, что в мире кризис семейных ценностей. Наоборот, на мой взгляд, сейчас семья снова идет во главе жизни, как и было раньше. Просто теперь люди знают, как любить себя, и знают, как из этого состояния научиться любить своего избранника или избранницу, своих детей, а также как создавать что-то прекрасное, здоровое, действительно наполненное любовью», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, молодым музыкантам проще всего заявить о себе в соцсетях, однако телевидение все равно остается неким гарантом качества артиста.
«Мне кажется, что молодым артистам удобнее всего донести свое творчество до большой аудитории с помощью коротких видео. Такой быстрый формат работает, к сожалению. Я говорю «к сожалению», потому что выступаю за качественное культурное просвещение. Сейчас не модно делать альбомы и клипы, но это та самая качественная часть музыкального мира, которая нам необходима для того, чтобы понимать музыку. Чтобы музыка была не для фонового прослушивания, а становилась чем-то понятным, большим и разным. Я за то, чтобы подходить по-разному к музыкальному контенту. Я знаю, что зумеры не смотрят телевизор. К сожалению, они включают телевизор только из большой надобности. Но все-таки там остается очень теплая часть аудитории. На мой взгляд, телевизор смотрят не те люди, которые придут на концерты. Но это все равно важная аудитория. Мне кажется, то, что артиста крутят по телеку, все равно остается знаком качества. Если артист где-то мелькает, значит он уважаем и ценен», — отметила певица.
Ульяна Мамушкина — российская певица и автор песен, получившая известность благодаря хиту «Соленое счастье». Ее творчество сочетает поп-интонации, бардовскую поэтичность и рок-энергию, а тексты часто посвящены темам любви и семьи. На днях на песню Мамушкиной вышел клип при поддержке ПФКИ. Согласно страничке исполнительницы в «Яндекс Музыке», за месяц треки певицы послушали почти 1,2 миллиона человек.
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что не хотел бы записывать фиты ради фитов, поскольку в этом «нет творческого смысла», однако не отказался бы от коллаборации ради забавы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Патриках не заработать: Почему рестораны покидают центр Москвы
- Средства ПВО сбили 11 украинских дронов над тремя регионами
- Трамп и Орбан обсудили возможную встречу с Путиным в Будапеште
- «Рекордные» продажи Lada Iskra отказались считать сверхцифрами
- Звезда зумеров раскрыла, что заставляет молодежь плакать на концертах
- В Малом театре рассказали о разрушительной силе «Анны Карениной»
- Предадут Россию? Сербии предрекли союз с Украиной
- Лукашенко поручил перестроить работу пограничников на границе с Литвой
- Число погибших при крушении вертолета в Дагестане возросло до пяти
- Водитель Анджелины Джоли сообщил об освобождении из украинского военкомата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru