Киркоров выступил перед персоналом и сотрудниками больницы в Горловке

Певец Филипп Киркоров выступил в городской больнице в городе Горловка. Об этом сообщает RT.

СМИ: Гонорар Киркорова уменьшился на 4,5 миллиона рублей после «голой» вечеринки

Телеканал опубликовал в своем Telegram видео с артистом. На кадрах Киркоров исполняет свой хит «Снег».

«Артист спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки», — отмечается в материале.

Ранее СМИ сообщили, что Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику.

Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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