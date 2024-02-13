Киркоров выступил перед персоналом и сотрудниками больницы в Горловке
Певец Филипп Киркоров выступил в городской больнице в городе Горловка. Об этом сообщает RT.
Телеканал опубликовал в своем Telegram видео с артистом. На кадрах Киркоров исполняет свой хит «Снег».
«Артист спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки», — отмечается в материале.
Ранее СМИ сообщили, что Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику.
Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru