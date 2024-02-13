Киркоров выступил перед персоналом и сотрудниками больницы в Горловке

Телеканал опубликовал в своем Telegram видео с артистом. На кадрах Киркоров исполняет свой хит «Снег».

«Артист спел перед пациентами и сотрудниками, а также привез подарки», — отмечается в материале.

Ранее СМИ сообщили, что Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику.

Филипп Киркоров в декабре оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Певца раскритиковали за появление на мероприятии, ряд концертов и эфиров с его участием были отменены.

