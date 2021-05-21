«Журналисты и русский язык». Манижа вписалась в тренды Евровидения

По ее словам, в этом году в числе фаворитов букмекеров песни, исполняющиеся на родном для исполнителей языке.

«Манижа поет на русском, и люди не совсем понимают общий смысл. Однако, в этом году очень странная ситуация, потому что у букмекеров в топах Италия, Франция и Швейцария, и они все поют на родных языках. Это удивительно, по-моему вообще такого не было. Последний раз итальянский язык выигрывал конкурс в 1990 году, а французский – в 1988», - отметила музыкальный редактор НАШЕго радио.

При этом она рассказала, что Манижа хорошо ведет себя с журналистами, и они ее за это очень любят. Кроме того, ее яркий номер точно запомнят зрители.

«"Евровидение" – это конкурс первого ощущения. Ты запомнил или не запомнил. Конечно, люди запомнят Манижу, запомнят Италию, запомнят яркие номера и песни, от которых пойдут мурашки», - уверена Шулакова.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН представитель Белоруссии на Евровидении 2009 Пётр Елфимов высоко оценил шансы Манижи в финале и ответил на вопрос, является ли певица форматом Евровидения.



