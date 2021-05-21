«Журналисты и русский язык». Манижа вписалась в тренды Евровидения
Журналисты на Евровидении очень полюбили Манижу, а у букмекеров в фаворитах песни на родном языке, заявила на пресс-конференции в НСН музыкальный редактор НАШЕго радио.
Яркий номер, общение с журналистами и русский язык, на котором поет Манижа, могут помочь ей достичь успеха на Евровидении, заявила на пресс-конференции в НСН музыкальный редактор НАШЕго радио Александра Шулакова.
«Победа складывается из огромного количества факторов. Это и то, что происходит на сцене, и то, как люди общаются с журналистами. Мы можем взять пример 2019 года, когда победитель Евровидения Дункан Лоуренс объявил некоторые данные своей сексуальной ориентации, и букмекеры были в восторге. Невероятно важно, как участники общаются с журналистами. Плюс очень важно, на каком языке исполняется песня», - сказала Шулакова.
По ее словам, в этом году в числе фаворитов букмекеров песни, исполняющиеся на родном для исполнителей языке.
«Манижа поет на русском, и люди не совсем понимают общий смысл. Однако, в этом году очень странная ситуация, потому что у букмекеров в топах Италия, Франция и Швейцария, и они все поют на родных языках. Это удивительно, по-моему вообще такого не было. Последний раз итальянский язык выигрывал конкурс в 1990 году, а французский – в 1988», - отметила музыкальный редактор НАШЕго радио.
При этом она рассказала, что Манижа хорошо ведет себя с журналистами, и они ее за это очень любят. Кроме того, ее яркий номер точно запомнят зрители.
«"Евровидение" – это конкурс первого ощущения. Ты запомнил или не запомнил. Конечно, люди запомнят Манижу, запомнят Италию, запомнят яркие номера и песни, от которых пойдут мурашки», - уверена Шулакова.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН представитель Белоруссии на Евровидении 2009 Пётр Елфимов высоко оценил шансы Манижи в финале и ответил на вопрос, является ли певица форматом Евровидения.
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