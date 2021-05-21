Манижа-«Евровижа». Певицу сравнили с Lordi и предсказали ей место в пятерке

Бывший участник Евровидения от Белоруссии Петр Елфимов верит в успех России этого года, потому что Манижа - «очень-очень формат» Евровидения.

Певец, представитель Белоруссии на Евровидении 2009, вокалист группы «Гран-Куражъ» Пётр Елфимов на пресс-конференции НСН высоко оценил шансы Манижи в финале и ответил на вопрос, является ли певица форматом Евровидения.

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«Я думаю, что Манижа - это не просто формат. Она очень-очень даже формат этого шоу по всем параметрам: по энергетике, подаче, музыкальному материалу и масштабности картинки. По крайней мере по тому, что я видел в полуфинале. Она своей харизмой убивает всех. Она очень выделяется из всех. Потому что есть конкурсанты с мелодичными классическими "евровиженскими" песнями, а она выбивается. Вспомните Lordi, которые выделялись из всех или участницу из Швеции, которая пела про эйфории», - спрогнозировал Елфимов.

Ранее историк моды, телеведущий Александр Васильев в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал Манижу «красным агрессивным панком».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаЕвровидение
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