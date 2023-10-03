Жена Николаева впервые высказалась после госпитализации артиста

Певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова впервые высказалась после госпитализации артиста. О своих переживаниях она рассказала в соцсетях.

Она сообщила, что завершила сниматься в сериале «Детектив на все руки 2», поблагодарив всею команду, которая и помогла актрисе «пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы». Напрямую госпитализацию Николаева Юлия не комментировала.

Игоря Николаева перевели из реанимации в обычную палату

Накануне стало известно, что Николаева выписывают из больницы. Отмечалось, что он продолжит восстановление после коронарного шунтирования в домашних условиях. Необходимость его постоянного нахождения в больнице отпала, медики констатируют положительную динамику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По информации Mash, певец повысит стоимость выступлений минимум на один миллион рублей. Таким образом, цена концерта будет начинаться от четырех миллионов рублей.

Происходят изменения и в гастрольном графике певца. Так, в него вернулось выступление в Новосибирске 7 ноября. Это будет ближайший концерт Николаева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГоспитализацияМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры