Жена Николаева впервые высказалась после госпитализации артиста
Певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова впервые высказалась после госпитализации артиста. О своих переживаниях она рассказала в соцсетях.
Она сообщила, что завершила сниматься в сериале «Детектив на все руки 2», поблагодарив всею команду, которая и помогла актрисе «пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы». Напрямую госпитализацию Николаева Юлия не комментировала.
Накануне стало известно, что Николаева выписывают из больницы. Отмечалось, что он продолжит восстановление после коронарного шунтирования в домашних условиях. Необходимость его постоянного нахождения в больнице отпала, медики констатируют положительную динамику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По информации Mash, певец повысит стоимость выступлений минимум на один миллион рублей. Таким образом, цена концерта будет начинаться от четырех миллионов рублей.
Происходят изменения и в гастрольном графике певца. Так, в него вернулось выступление в Новосибирске 7 ноября. Это будет ближайший концерт Николаева.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- К Дане Милохину пришли из военкомата с повесткой
- Песков назвал присоединение Армении к Римскому статуту некорректным решением
- МЧС: Разлив нефтепродуктов произошел в акватории Волги в Астрахани
- Песков назвал «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание к колебанию курса доллара
- Музыканты ДДТ и «Сплина» основали группу «Год кита»
- СМИ: Личность художника Бэнкси может раскрыть суд
- Правоохранители задержали судью из Ставрополья при заборе закладки с наркотиками
- В Совфеде назвали сроки блокировки всех VPN-сервисов в мобильных приложениях
- Жена Николаева впервые высказалась после госпитализации артиста
- Минфин нашел плюсы в интернет-торговле алкоголем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru