Жена Николаева впервые высказалась после госпитализации артиста

Певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова впервые высказалась после госпитализации артиста. О своих переживаниях она рассказала в соцсетях.

Она сообщила, что завершила сниматься в сериале «Детектив на все руки 2», поблагодарив всею команду, которая и помогла актрисе «пережить волнительные времена и отвлечься с помощью работы». Напрямую госпитализацию Николаева Юлия не комментировала.