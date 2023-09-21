Игоря Николаева перевели из реанимации в обычную палату

По информации СМИ, артист восстанавливается после коронарного шунтирования. Уточняется, что к музыканту теперь пускают родственников.

Николаева ждет реабилитация. Пока что рано говорить о полном восстановлении здоровья. Врачи говорят, что музыкант пробудет в больнице около двух недель.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что Николаев может восстановиться и вернуться на сцену через месяц, отмечает RT.

