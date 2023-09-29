Певца Игоря Николаева выписывают из больницы
Народного артиста России, певца и композитора Игоря Николаева выписывают из больницы, сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что он продолжит восстановление после коронарного шунтирования в домашних условиях. Необходимость его постоянного нахождения в больнице отпала, медики констатируют положительную динамику.
Сейчас из-за ослабленного иммунитета Николаев находится в группе риска по коронавирусу. Поэтому медики рекомендовали ему не выходить из дома без необходимости и свести к минимуму контакты с посторонними людьми.
Происходят изменения и в гастрольном графике певца. Так, в него вернулось выступление в Новосибирске 7 ноября. Это будет ближайший концерт Николаева.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни и ампутации стоп вышел на лед. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru