Певца Игоря Николаева выписывают из больницы

Отмечается, что он продолжит восстановление после коронарного шунтирования в домашних условиях. Необходимость его постоянного нахождения в больнице отпала, медики констатируют положительную динамику.

Сейчас из-за ослабленного иммунитета Николаев находится в группе риска по коронавирусу. Поэтому медики рекомендовали ему не выходить из дома без необходимости и свести к минимуму контакты с посторонними людьми.

Происходят изменения и в гастрольном графике певца. Так, в него вернулось выступление в Новосибирске 7 ноября. Это будет ближайший концерт Николаева.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни и ампутации стоп вышел на лед. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

