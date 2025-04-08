- Он не может приехать по политическим соображениям?

Больше играет роль его возраст, потому что он 1946-го года рождения. Конечно, ему сюда приехать уже будет тяжеловато. Насчет политических соображений - мы эту тему не трогаем, поэтому я не в курсе, что он думает по этому поводу. Видимо, придерживается того, что и многие. Они, может быть, и хотели бы посетить Россию, но находятся под давлением.

- Когда спецоперация завершится, приедут ли AC/DC в Россию?

Сейчас у них идет тур, посвященный 50-летию группы. Будет ли он финальным или они продолжат - непонятно. Во-первых, у них уже возраст. Во-вторых, я думаю, что часть участников будут продолжать. Соло-гитарист и автор песен AC/DC Ангус Янг (ему 70 лет - Прим. НСН) самый молодой, ему здоровье еще позволяет все это вытягивать. Насчет вокалиста Брайана Джонсона (77 лет) я не могу сказать. Были привлечены еще два участника, поэтому в группе сейчас осталось всего три оригинальных участника. Я знаю, что до этого шли переговоры, и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников пытался их пригласить, но шоу стоит очень дорого. Мне называли сумму в пять миллионов евро под ключ. Я так понимаю, что они не договорились. Хотя я уверен, что сумма бы покрылась с лихвой, и люди бы хорошо заработали на этом.