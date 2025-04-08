«Запросили 5 млн евро!»: Easy Dizzy об общении с AC/DC и приезде рокеров в Россию
Эдуард Ратников хотел организовать приезд AC/DC в Россию, однако музыканты запросили €5 млн и договориться не удалось. Как только «будет сигнал» от политиков, группа с радостью приедет в Россию, заявил в интервью НСН Андрей Соколов.
Лидер официальной трибьют-группы Easy Dizzy ("двойники" AC/DC) Андрей Соколов в интервью НСН рассказал, как им доверили исполнение песен знаменитой рок-группы, с кем из участников AC/DC они поддерживают связь и о том, ждать ли возвращения зарубежных музыкантов в Россию.
- Что подразумевает официальный трибьют, и общаетесь ли вы на данный момент с участниками AC/DC?
Мы общаемся с экс-барабанщиком группы Крисом Слейдом. Он приезжал в Москву с AC/DC, с ним был записан альбом The Razors Edge. С его участием проходил тур «Монстры Рока» и Rock or Bust. Он оставил большой след в жизни AC/DC. К сожалению, он сейчас не может приехать в Россию, но мы поздравляем друг друга с днем рождения, с праздниками.
- Он не может приехать по политическим соображениям?
Больше играет роль его возраст, потому что он 1946-го года рождения. Конечно, ему сюда приехать уже будет тяжеловато. Насчет политических соображений - мы эту тему не трогаем, поэтому я не в курсе, что он думает по этому поводу. Видимо, придерживается того, что и многие. Они, может быть, и хотели бы посетить Россию, но находятся под давлением.
- Когда спецоперация завершится, приедут ли AC/DC в Россию?
Сейчас у них идет тур, посвященный 50-летию группы. Будет ли он финальным или они продолжат - непонятно. Во-первых, у них уже возраст. Во-вторых, я думаю, что часть участников будут продолжать. Соло-гитарист и автор песен AC/DC Ангус Янг (ему 70 лет - Прим. НСН) самый молодой, ему здоровье еще позволяет все это вытягивать. Насчет вокалиста Брайана Джонсона (77 лет) я не могу сказать. Были привлечены еще два участника, поэтому в группе сейчас осталось всего три оригинальных участника. Я знаю, что до этого шли переговоры, и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников пытался их пригласить, но шоу стоит очень дорого. Мне называли сумму в пять миллионов евро под ключ. Я так понимаю, что они не договорились. Хотя я уверен, что сумма бы покрылась с лихвой, и люди бы хорошо заработали на этом.
- AC/DC одобрили вашу трибьют-группу, вы с ними согласовали внешний вид, звучание композиции. Как происходил этот момент признания?
Когда все это делалось, права на материалы AC/DC принадлежали Sony Music. Мы обращались в московское представительство Sony Music. Сначала нам отказали, но мы настойчивые. Мы приглашали представителей на концерты. Спустя время они сами на нас вышли и сказали, что сейчас готовы дать нам официальную бумагу, что мы имеем право исполнять песни AC/DC. Это был, по-моему, 2008 год.
- Сейчас Sony Music официально покинули Россию. Нет ли сложностей с авторскими правами на этом фоне?
В России - нет, потому что площадки, на которых проходят концерты, платят авторские. Поэтому никто нас не преследует, не дергает. Мы ездили в Германию, в страны Прибалтики, у нас там проблем не было. Хотя это был не чистый трибьют, а вариант с симфоническим оркестром и аранжировки были другие.
- Так или иначе, поклонники хотят слушать свои любимые популярные песни. И на этом фоне, наверное, возрос интерес к трибьютам.
Судя по тому, что трибьюты растут как грибы, и уже на все группы первого, второго и даже третьего эшелона у нас есть трибьюты, народ признал это как явление. Поначалу многие относились очень ревниво. Но сейчас уже на наши концерты ходит все больше и больше людей, вижу новые лица. Такие залы, как «Урбан» или Jagger Hall хорошо раскупаются.
- Будет ли сложно выдерживать конкуренцию с зарубежными артистами, когда они вернутся в Россию с гастролями?
Мы существуем почти 20 лет, и я бы не сказал, что у нас очень плохо шли дела, когда Россию в большом количестве посещали зарубежные артисты. Ну, может быть, потому что AC/DC не были здесь с 1991-го года. Думаю, что они ждут сигнала и с удовольствием приедут. Я сталкивался в своей жизни с достаточно известными музыкантами, и они все очень хорошо всегда относились к России. Они не высказываются публично, так как побаиваются стать изгоями. Насколько я знаю, сейчас даже модные американские реперы уже дали свое согласие на концерты в России. Наверное, и рокеры подтянутся в ближайшее время.
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