Финские рокеры Leningrad Cowboys убрали из названия «Ленинград»

Финская рок-группа Leningrad Cowboys изменила своё название, убрав из него «Ленинград». Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Yle.

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Коллектив, возобновивший выступления после долгого перерыва, теперь называется LC Cowboys.

По словам музыкантов, некогда выступавших с Хором Красной армии, изменить название они решили из-за специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что высказывания против СВО и россиян является веской причиной для отмены концерта отдельного музыканта.

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ФОТО: ТАСС / Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE
ТЕГИ:ЛенинградФинляндияМузыкантыРок-музыка

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