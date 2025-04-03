Финские рокеры Leningrad Cowboys убрали из названия «Ленинград»
Финская рок-группа Leningrad Cowboys изменила своё название, убрав из него «Ленинград». Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Yle.
Коллектив, возобновивший выступления после долгого перерыва, теперь называется LC Cowboys.
По словам музыкантов, некогда выступавших с Хором Красной армии, изменить название они решили из-за специальной военной операции (СВО) на Украине.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что высказывания против СВО и россиян является веской причиной для отмены концерта отдельного музыканта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Замглавы Крымского района в Краснодарском крае задержали за мошенничество
- Мэр гарнизона подводников Видяево под Мурманском арестован по делу о взятке
- Финские рокеры Leningrad Cowboys убрали из названия «Ленинград»
- Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
- В Германии запертая в супермаркете пенсионерка «погуляла» на тысячи евро
- В Театре на Таганке состоится премьера «Карениной»
- Пока менее 3% нелегальных мигрантов пришли в МВД узаконить свое положение в РФ
- Компания Porsche опровергла планы по возобновлению производства танков
- Мировые цены на золото обрушились на 2,81%
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 180 солдат и БМП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru