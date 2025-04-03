Киркоров и Лепс надоели: Соберут ли Linkin Park «Лужники»

Linkin Park ранее подала в Роспатент заявку на товарный знак. Согласно классификации товаров и услуг, которые указаны в заявке от ООО «Линкин Парк, ЛЛК», в случае регистрации бренд позволит рокерам производить и продавать аудио- и видеопродукцию, CD и DVD, аудиокассеты и виниловые пластинки. Также будет разрешено устраивать живые концерты, предоставлять вип-возможности в виде интервью и фотосессий с участниками группы. Кроме того, в заявке упоминается одежда и аксессуары, в том числе, солнцезащитные очки, рубашки, брюки, футболки, куртки, платья. Кармунин усомнился в безоговорочной популярности коллектива в России.

«Группа была популярна у россиян в 2001-2003 годах, тогда все ее слушали. Прошло много лет, поэтому я даже не знаю, какие перспективы у коллектива сегодня. Солист умер, великие альбомы вышли больше 20 лет назад. Не представляю даже, какие могут быть перспективы в рамках большого международного бизнеса. Linkin Park – практически несуществующая группа. Однако любой западный артист, приехавший в Россию с концертом, соберет «Лужники». У нас просто не хватает иностранных концертов. Россияне заждались масштабных иностранных концертов, им надоело видеть афиши только Филиппа Киркорова, Григория Лепса или Анны Асти. Цена билета может быть разной, все зависит от того, насколько масштабное будет шоу. Но билеты в принципе сейчас продаются от четырех до бесконечности тысяч рублей. Также цены будут зависеть от площадки», - сказал собеседник НСН.