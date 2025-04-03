Киркоров и Лепс надоели: Соберут ли Linkin Park «Лужники»
Linkin Park – практически несуществующая группа, потому что была популярна более 20 лет назад, сказал НСН Олег Кармунин, на что Эдуард Ратников уверенно заявил, что россияне по-прежнему любят коллектив.
Американская рок-группа Linkin Park в случае своего концерта в России соберет «Лужники», но не потому, что она крайне популярна у россиян, а просто потому, что российскому зрителю не хватает иностранных концертов, сказал в эфире НСН музыкальный критик Олег Кармунин.
Linkin Park ранее подала в Роспатент заявку на товарный знак. Согласно классификации товаров и услуг, которые указаны в заявке от ООО «Линкин Парк, ЛЛК», в случае регистрации бренд позволит рокерам производить и продавать аудио- и видеопродукцию, CD и DVD, аудиокассеты и виниловые пластинки. Также будет разрешено устраивать живые концерты, предоставлять вип-возможности в виде интервью и фотосессий с участниками группы. Кроме того, в заявке упоминается одежда и аксессуары, в том числе, солнцезащитные очки, рубашки, брюки, футболки, куртки, платья. Кармунин усомнился в безоговорочной популярности коллектива в России.
«Группа была популярна у россиян в 2001-2003 годах, тогда все ее слушали. Прошло много лет, поэтому я даже не знаю, какие перспективы у коллектива сегодня. Солист умер, великие альбомы вышли больше 20 лет назад. Не представляю даже, какие могут быть перспективы в рамках большого международного бизнеса. Linkin Park – практически несуществующая группа. Однако любой западный артист, приехавший в Россию с концертом, соберет «Лужники». У нас просто не хватает иностранных концертов. Россияне заждались масштабных иностранных концертов, им надоело видеть афиши только Филиппа Киркорова, Григория Лепса или Анны Асти. Цена билета может быть разной, все зависит от того, насколько масштабное будет шоу. Но билеты в принципе сейчас продаются от четырех до бесконечности тысяч рублей. Также цены будут зависеть от площадки», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников не согласился с Кармуниным, заявив, что россияне любят Linkin Park.
«Эта группа очень популярна в России. Регистрация товарного знака – очень хороший сигнал. Надо только понять, кто из промоутеров будет заниматься в России делами группы. Конечно же, всем жаль Честера, однако вариант с новой вокалисткой оказался неплох. Он очень хорошо зашел и в Соединенных Штатах, и в Европе. И если случится так, что Linkin Park вернется на российский рынок, то это будет большим подарком всем россиянам. Регистрация их товарного знака несколько странновато звучит в текущий момент, потому что санкции пока не сняты. Если американцы снимут санкции, то тогда для Linkin Park зеленая дорога в Россию. Однако, когда европейцы об этом узнают, они могут очень сильно вознегодовать и осложнить коллективу жизнь и работу в европейском пространстве. Грубо говоря, им придется выбирать - либо Россия, либо Европа. Учитывая текущий политический расклад, миром с Европой пока и не пахнет», - отметил Ратников.
Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в эфире НСН похвалил новый трек воссоединившейся группы Linkin Park и сказал, что сходил бы на концерт, если бы музыканты приехали в Россию.
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