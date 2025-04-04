Певица Чичерина назвала участников «Би-2» ушлыми и мелочными

«Левчик не в лучшем положении», - отметила заслуженная артистка РФ в интервью на канале «Эмпатия Манучи».

Она рассказала, что знает участников «Би-2» давно, поскольку одно время с ними гастролировала.

«Они мелочные, ушлые, им важно бабло», - добавила Чичерина.

Бортник в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что Чичерина давно «сошла с ума» и потребовал, чтобы певица перестала исполнять песни его коллектива.

Ранее Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с Би-2 из-за Чичериной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

