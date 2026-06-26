Жалобы и самоцензура: Почему в РФ не справляются с запрещенной пропагандой рэперов
Роскомнадзор не справляется с рэперами, констатировала в эфире НСН депутат Елена Драпеко, а Дмитрий Коннов объяснил, как авторы сомнительных текстов обходят запреты.
Жалобы простых россиян могут помочь Роскомнадзору защитить детей от противозаконного контента рэперов, заявила в интервью НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, а исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов объяснил, как ведут себя стриминги и правообладатели такой музыки.
Замглавы Минюста РФ Олег Свириденко ранее заявил, что во многих текстах российских рэп-исполнителей есть пропаганда наркотиков, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Он пообещал, что Минюст вместе с другими ведомствами предметно займется этой темой. Драпеко посетовала, что Роскомнадзор пока не справляется с такими рэперами.
«У нас есть административная и уголовная ответственность за это, пропаганда в публичном пространстве наказуема. Я думаю, что просто не справляется наш Роскомнадзор. Общественность тоже может в этом смысле помочь: сообщать и защищать своих детей, мы имеем на это право», - сказала депутат.
Дмитрий Коннов подтвердил, что именно Роскомнадзор является ключевым звеном в борьбе с таким контентом. При этом он указал, как обходят запреты некоторые правообладатели и авторы треков.
«Именно Роскомнадзор должен за этим следить. Если Роскомнадзору кажется, что тот или иной текст нарушает российские законы, он сообщает об этом поставщикам контента, таким как мы, и главным стримингам. В течение трех дней этот контент удаляют, а дальше уже правообладатели и создатели контента решают, хотят ли они его изменить в соответствии с законом, или просто сделать этот трек доступным на стримингах, недоступных в России обладателям карт "Мир". Все, кто считает, что их творчество должно быть по-прежнему доступно российским слушателям на российских стримингах, так или иначе провели акт самоцензуры», - заключил собеседник НСН.
Входящий в число топовых стриминговых артистов 24-летний рэпер Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) в 2025 году оказался в эпицентре скандала с участием главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и извинялся за выкрики запрещенных лозунгов на одном из концертов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Гендиректор ON Лейбла (входит в холдинг ON Медиа) Надежда Бойчевски допустила в беседе с НСН, что на фоне новых законов, касающихся мата и запрещенных веществ, ряду артистов придется уходить «в сторону изменения языка повествования и вуалирования многих тем».
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