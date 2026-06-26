Жалобы простых россиян могут помочь Роскомнадзору защитить детей от противозаконного контента рэперов, заявила в интервью НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко, а исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов объяснил, как ведут себя стриминги и правообладатели такой музыки.

Замглавы Минюста РФ Олег Свириденко ранее заявил, что во многих текстах российских рэп-исполнителей есть пропаганда наркотиков, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Он пообещал, что Минюст вместе с другими ведомствами предметно займется этой темой. Драпеко посетовала, что Роскомнадзор пока не справляется с такими рэперами.