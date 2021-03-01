«Ей скучно наверху!» Экс-продюсер Земфиры противопоставил её рэпу и пошлости
Продюсер Леонид Бурлаков в интервью НСН рассказал, почему вокруг Земфиры всегда царит ажиотаж.
Певица Земфира представила свой новый альбом «Бордерлайн». Эта работа стала первым релизом артистки за последние семь лет. Его обсуждает публика, о нем спорят критики. Бывший продюсер певицы Леонид Бурлаков в интервью НСН рассказал, почему альбомы и синглы Земфиры становятся чуть ли не единственным обсуждаемым событием в музыкальном мире.
По мнению продюсера, в обществе существует огромный запрос на новую музыку, на артиста, который заполонит собой все, сделает музыкальный рывок, «но все молчат».
«За всех, кто с гитарами приходиться отдуваться Земфире: выходить и петь что-то искреннее. Потому что все, кто с гитарами, типа группы "Кис-Кис", они повторяют все, что делают рэперы. Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям. Но Земфира еще раз показала, что можно делать музыку, и тебя подростки будут слушать», - поделился с НСН Бурлаков.
Также, по словам продюсера, в обществе наблюдается усталость от одного доминирующего жанра. В последнее время, этим направлением был рэп. Желанием отойти от него, Бурлаков считает попытки записать в «новые Земфиры» всех, кто появляется на горизонте.
«Появляется одна какая-то девочка, которая спела полпесенки, и ее сразу в "Земфиры" записывают. Появляется аморфная красавица, которая под биты поет частушки, про дорогу, автостраду (Монеточка – «Каждый раз» - прим. НСН) и ее опять в "новые Земфиры" записывают. Потребность в том, чтобы появился новый герой, есть, только не надо находить это в мусоре. Талантливых людей хватает на Земле, уж в России-то точно. Я всегда говорю, что в каждом городе свой "Мумий Тролль" и в каждом десятом - своя Земфира», - сказал Леонид Бурлаков.
Он выразил уверенность и в том, что «Земфире там скучно одной, наверху, и ей бы очень хотелось, чтобы появился кто-то еще, чтобы какая-то соревновательность бы получилась».
А пока разговоры о новом альбоме Земфиры пересекли океан. В Америке музыкант Лео Лугански заявил, что обложку своей пластинки артистка позаимствовала у него. В доказательство он опубликовал обложку своего сингла, который был выпущен в 2019 году. Земфира традиционно молчит.
Commercial break 😎😂🙌@zemfiralive #земфира #ZemfiraBorderline #ZBorderline pic.twitter.com/KlOrt9Rhc4— Leo Luganskiy (@LeoLuganskiy) February 26, 2021
Тем временем, только в социальной сети ВКонтакте на официальной странице певицы альбом уже собрал больше 39 тысяч лайков и больше 27 тысяч репостов.
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