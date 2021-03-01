«Ей скучно наверху!» Экс-продюсер Земфиры противопоставил её рэпу и пошлости

«Появляется одна какая-то девочка, которая спела полпесенки, и ее сразу в "Земфиры" записывают. Появляется аморфная красавица, которая под биты поет частушки, про дорогу, автостраду (Монеточка – «Каждый раз» - прим. НСН) и ее опять в "новые Земфиры" записывают. Потребность в том, чтобы появился новый герой, есть, только не надо находить это в мусоре. Талантливых людей хватает на Земле, уж в России-то точно. Я всегда говорю, что в каждом городе свой "Мумий Тролль" и в каждом десятом - своя Земфира», - сказал Леонид Бурлаков.

Он выразил уверенность и в том, что «Земфире там скучно одной, наверху, и ей бы очень хотелось, чтобы появился кто-то еще, чтобы какая-то соревновательность бы получилась».

А пока разговоры о новом альбоме Земфиры пересекли океан. В Америке музыкант Лео Лугански заявил, что обложку своей пластинки артистка позаимствовала у него. В доказательство он опубликовал обложку своего сингла, который был выпущен в 2019 году. Земфира традиционно молчит.