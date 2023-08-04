Земфира заявила, что работает над новым альбомом
Признанная в РФ иностранным агентом певица Земфира в своих соцсетях сообщила, что пишет новый альбом.
При этом она подчеркнула, что в ближайшее время не планирует выпускать новую пластинку, так как новые песни «слишком светлые».
«В нём, конечно, есть «вечные песни». Но я не чувствую, что время их выпускать. Они слишком светлые» — отметила Земфира.
Исполнительница добавила, что также готовится к концертам и репетирует дома, так как её коллектив разбросан «по Европе».
Ранее Земфира заявила, что после эмиграции во Францию получает больше предложений о концертах, чем в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru