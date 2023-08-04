Земфира заявила, что работает над новым альбомом

При этом она подчеркнула, что в ближайшее время не планирует выпускать новую пластинку, так как новые песни «слишком светлые».

«В нём, конечно, есть «вечные песни». Но я не чувствую, что время их выпускать. Они слишком светлые» — отметила Земфира.

Исполнительница добавила, что также готовится к концертам и репетирует дома, так как её коллектив разбросан «по Европе».

Ранее Земфира заявила, что после эмиграции во Францию получает больше предложений о концертах, чем в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

