Земфира оспорила решение суда по статусу иноагента
Защита певицы Земфиры (признана иноагентом) оспорила решение суда, отказавшего ей в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд.
Отмечается, что суд зарегистрировал апелляционную жалобу представителей артистки.
Земфира Рамазанова пополнила список иноагентов в феврале текущего года. Минюст объяснил ее включение в реестр открытой поддержкой Украины и призывами против специальной военной операции.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда можно простить артистов-иноагентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru