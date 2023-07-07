Земфира оспорила решение суда по статусу иноагента

Защита певицы Земфиры (признана иноагентом) оспорила решение суда, отказавшего ей в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд.

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Отмечается, что суд зарегистрировал апелляционную жалобу представителей артистки.

Земфира Рамазанова пополнила список иноагентов в феврале текущего года. Минюст объяснил ее включение в реестр открытой поддержкой Украины и призывами против специальной военной операции.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, когда можно простить артистов-иноагентов.

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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