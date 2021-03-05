Земфира «сделала» Фейса и уступила Криду
Музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН объяснил, почему Земфира уступила в музыкальных чартах Егору Криду.
Apple Music обновил свои Топ-100 чарты. Так, по данным музыкального агрегатора, новая песня Земфиры «Пальто» вошла в хит-парад на шестое место, уступив первые позиции таким исполнителям как Ваня Дмитриенко, Султан Лагучев, дуэту Ramali и Елене Темниковой, а также Егору Криду.
Музыкальный критик Борис Барабанов в эфире НСН заявил, что это связано с тем, что Земфира ничего не сделала для продвижения своего нового альбома.
«Она создает свои песни, клипы, она не занимается промо. Она работает исключительно музыкантом. А люди, которые занимают первые места - это люди, которые столько же времени, а может быть и больше времени, чем на создание самого продукта, тратят на продвижение: на TikTok-челленджы, на какие-то Gif в Instagram. В этом плане шестое место – это очень хороший результат», - сказал он.
Интересно, что первое место в российском Топ-100 уверено занимает Егор Крид и его песня «Голос». Музыкальный критик уверен, что к качеству музыки его лидерская позиция не имеет никакого отношения.
«Я думаю, что здесь не стоит говорить о сравнении музыки Егора Крида и Земфиры. Егор Крид – это медийный персонаж, он из телевизора не вылезает, из Instagram не вылезает, в него вкладываются большие деньги. Егор Крид и прочие товарищи занимаются еще и шумом, который эту музыку и сопровождает», - объясняет Барабанов.
Ранее в день выхода альбома Земфиры «Бордерлайн» рэпер Face выпустил ЕР «Жизнь удалась» и его новинку проигнорировали практически все СМИ. Журналисты писали только о Земфире, даже сотрудники профильных рэп-изданий. Стоит отметить, что в первую двадцатку российского Топ-100 хит-парада ни одна новая песня Фейса не попала.
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