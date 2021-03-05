Земфира «сделала» Фейса и уступила Криду

Музыкальный критик Борис Барабанов в эфире НСН заявил, что это связано с тем, что Земфира ничего не сделала для продвижения своего нового альбома.

«Она создает свои песни, клипы, она не занимается промо. Она работает исключительно музыкантом. А люди, которые занимают первые места - это люди, которые столько же времени, а может быть и больше времени, чем на создание самого продукта, тратят на продвижение: на TikTok-челленджы, на какие-то Gif в Instagram. В этом плане шестое место – это очень хороший результат», - сказал он.