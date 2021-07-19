Земфира потребовала «УВАЖЕНИЕ» в сети

«Как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о «толерантости», «терпимости», «правах человека»», - добавила она.

В своем посте Земфира отметила, что уже давно занимается своим делом и призвала к уважению, сообщает Радиоточка НСН.

«Я занимаюсь музыкой 40 лет. По прошествии этих сорока лет я могу сказать, что это лучшая профессия на свете. она дала мне всё, но и я отдала ей всю себя. УВАЖЕНИЕ. Вот что утратил современный мир», - резюмировала певица.

В начале года Земфира выпустила первый за семь лет тишины альбом «Бордерлайн». Альбом получил много негативных оценок от поклонников. Чаще всего Земфиру упрекали за чрезмерную депрессивность.