Земфира потребовала «УВАЖЕНИЕ» в сети
Певица Земфира в своих социальных сетях высказалась о том, что потерял современный мир, на ее взгляд.
«Отсутствие дистанции- норма сегодняшних дней - когда каждый может брякнуть что хочет и когда хочет. Как будто я сижу в соседней квартире и ты зашёл ко мне и сказал «фи» . Но в этом случае, ты, во- первых, должен набраться смелости, а во - вторых - ожидать последствий», - написала артистка.
Однако предсказуемый ответ может показаться публике неприемлемым, продолжила Земфира.
«Как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о «толерантости», «терпимости», «правах человека»», - добавила она.
В своем посте Земфира отметила, что уже давно занимается своим делом и призвала к уважению, сообщает Радиоточка НСН.
«Я занимаюсь музыкой 40 лет. По прошествии этих сорока лет я могу сказать, что это лучшая профессия на свете. она дала мне всё, но и я отдала ей всю себя. УВАЖЕНИЕ. Вот что утратил современный мир», - резюмировала певица.
В начале года Земфира выпустила первый за семь лет тишины альбом «Бордерлайн». Альбом получил много негативных оценок от поклонников. Чаще всего Земфиру упрекали за чрезмерную депрессивность.
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