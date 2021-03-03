«Альбом мрачный, но прикольный!» Leo Luganskiy о Земфире и плагиате

Музыкант Leo Luganskiy, нашедший совпадение в обложках своего сингла «Borderline» 2019 года выхода и пластинкой Земфиры Бордерлайн 2021 года, не считает такое оформление плагиатом и никаких действий предпринимать не будет. Об этом артист рассказал в интервью «НАШЕму Радио».

Обе обложки он ранее выложил в Сеть с подписью «рекламная пауза». По словам музыканта, это совпадение в творчестве ему показалось «прикольным».

Земфиру подозревают в плагиате обложки её нового альбома

Luganskiy также признался, что ему понравился тот факт, что Земфира использовала термин «бордерлайн» (пограничное расстройство личности).

«Человек с таким диагнозом может принести очень много боли в романтических отношениях, что само по себе является вдохновением для написания песен о разбитом от любви сердце. В этом дизайне есть еще один важный элемент — цветовая гамма: черно-белый цвет — характерная черта мышления человека с пограничным расстройством», - сказал музыкант.

«К самой Земфире я отношусь с огромным уважением: она очень крутая артистка. А ее новый альбом — мрачный, депрессивный, комплексный — все, как надо», - поздравил с выходом альбома Земфиру Luganskiy.

Leo Luganskiy— участник трибьют-группы Depeche Mode STRANGELOVE и участник modern new-wave metal группе FOiRMODA.

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