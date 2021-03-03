«Альбом мрачный, но прикольный!» Leo Luganskiy о Земфире и плагиате

Музыкант Leo Luganskiy, нашедший совпадение в обложках своего сингла «Borderline» 2019 года выхода и пластинкой Земфиры Бордерлайн 2021 года, не считает такое оформление плагиатом и никаких действий предпринимать не будет. Об этом артист рассказал в интервью «НАШЕму Радио».

Обе обложки он ранее выложил в Сеть с подписью «рекламная пауза». По словам музыканта, это совпадение в творчестве ему показалось «прикольным».