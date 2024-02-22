«Заболела»: Группа «астра» выпустила новый сингл о расставании

Рок-группа из Санкт-Петербурга «астра», лидером которой является вокалистка «Пневмослона» Ася Зеленая, выпустила новый сингл под названием «заболела».

«Все самое простое и печально понятное, что можно было сказать о разрыве двух людей, мы сказали в этой песне. Эмоции и образы брала из самого яркого разрыва – первого, разумеется, это случилось в 15 лет. Там была такая бурная подростковая любовь с признаниями в любви в стихах, полуночными гулянками, серенадами под окнами. Но мальчишка бросил меня, посчитав в одночасье скучной. Я, конечно, знатно пожухла в тот момент», - рассказала Ася.

Группа «астра» выпустила первый сингл в 2024 году

По ее словам, первый болезненный опыт «приоткрыл дверцу во все будущие».

В ноябре 2023 года Ася Зеленая рассказала НСН о своем проекте, назвав его «вселенной о чувствах». При этом она отметила, что названия группы и песен пишутся с маленькой буквы.

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ФОТО: Пресс-служба группы "Пневмослон"
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