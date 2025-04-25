Трамп сообщил о прогрессе в работе над мирной сделкой между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию между Россией и Украиной развивается успешно. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, стороны продолжают работу над соглашением, и есть основания рассчитывать на положительный исход.

Трамп заявил, что Россия не препятствует соглашению о прекращении огня

Американский президент также отметил, что работа по подготовке общего мирного соглашения идет «гладко» и вызывает «надежду на успех в будущем».

Какихлибо дополнительных подробностей относительно содержания возможной договоренности или сроков ее достижения Трамп не привел. Ранее он неоднократно подчеркивал, что выступает за скорейшее завершение конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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