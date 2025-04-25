Трамп сообщил о прогрессе в работе над мирной сделкой между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию между Россией и Украиной развивается успешно. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, стороны продолжают работу над соглашением, и есть основания рассчитывать на положительный исход.