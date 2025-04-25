Зеленский признал невозможность вернуть Крым силой из-за нехватки вооружений

Зеленский уточнил, что основная проблема заключается в дефиците вооружения, а не людских ресурсов — по его словам, с количеством бойцов проблем нет.

Ранее издание Washington Post сообщило о намерении США предложить Киеву и его союзникам признать российский суверенитет над Крымом в обмен на гарантии безопасности для Украины. Однако, по данным газеты, украинская сторона отвергла идею уступки территорий и настаивала на первоочередном обсуждении прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».

