Зеленский признал невозможность вернуть Крым силой из-за нехватки вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не располагает достаточным количеством вооружений для возвращения контроля над Крымом военным путем.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, он выразил согласие с оценкой бывшего президента США Дональда Трампа, который ранее отметил нехватку украинских ресурсов для подобных операций.

В Госдуме оценили заявление Трампа о Крыме как признак трезвого подхода

Зеленский уточнил, что основная проблема заключается в дефиците вооружения, а не людских ресурсов — по его словам, с количеством бойцов проблем нет.

Ранее издание Washington Post сообщило о намерении США предложить Киеву и его союзникам признать российский суверенитет над Крымом в обмен на гарантии безопасности для Украины. Однако, по данным газеты, украинская сторона отвергла идею уступки территорий и настаивала на первоочередном обсуждении прекращения огня, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры