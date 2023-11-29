«Анекдот и вселенная о чувствах»: Вокалистка Пневмослона о сольном проекте

Сольный проект родился случайно, его жанр балансирует между поп-роком и альтернативой, а в названиях не применяются заглавные буквы, сказала в эфире НСН Ася Зелёная.

Вокалистка группы «Пневмослон» Ася Зелёная в интервью НСН рассказала о своем новом проекте «астра» и творческих планах.

На днях Ася Зелёная выпустила дебютный сингл группы «астра» под названием «тону», который уже попал в ротацию «НАШЕго Радио».

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«"астра" появилась случайно. Начать можно, как в анекдоте: встретились басист, гитарист, вокалистка и звукарь. Даже не пришлось задавать вопроса, что будет дальше, всё ведь ясно, как день. На самом деле, история чуть менее тривиальна, но мы тут всё-таки собрались музло делать и музло слушать, а не читать "Ромео и Джульетту". Что касается стиля, то это, конечно же, рок-музыка. Жанр группы балансирует где-то между мелодичным гитарным роком, поп-роком и альтернативным роком. В техническом фундаменте группы – голос Аси Зелёной, в смысловом – это вселенная о чувствах», - разъяснила Ася, уточнив, что названия группы и песен пишутся с маленькой буквы.

По ее словам, второй сингл «астры» выйдет в декабре.

«Следующий сингл выйдет уже в середине декабря. В ближайшее время мы дропнем небольшой отрывок из этой песни в формате видео-рилса. Старт именно с "тону" обоснован тем, что она оказалась первой в нашем репертуаре, так что тут без какого-то сакрального таинства. "тону" – о том, как ты не просто не вывозишь, а уже не вывез», - отметила певица.

Ася Зелёная также объяснила, зачем ей сольный проект.

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«Группа – это возможность быть своей музыкой. Быть своим страданием, своим недоумением, своей злостью, своей безответственностью и так далее, быть сутью себя в нематериальной форме. Короче, группа – это возможность сублимации и реализации своего человеческого внутряка с классным сопутствующим в виде приобретения "друзей по переживаниям" – слушателей. Если бы был экзамен по высокопарности, мы бы сдали его автоматом», - заключила собеседница НСН.

Лорд Пневмослон ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о своем третьем проекте под названием KOSHI.

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ФОТО: Пресс-служба группы "Пневмослон"
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