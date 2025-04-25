Трамп призвал Киев немедленно подписать соглашение с США по ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина затягивает подписание важного соглашения с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, финальные документы до сих пор не подписаны, и задержка уже длится как минимум три недели. Он выразил надежду, что сделка будет утверждена в ближайшее время.

Госдеп заявил, что сделка по ресурсам не связана с урегулированием на Украине

Трамп подчеркнул, что считает это соглашение ключевым и напомнил, что переговоры по нему начались еще в феврале.

Ранее Киев отказался подписывать первоначальный вариант из-за пункта о компенсации американской помощи, однако позже стороны согласовали обновлённый текст на уровне министров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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