Трамп призвал Киев немедленно подписать соглашение с США по ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина затягивает подписание важного соглашения с Вашингтоном по редкоземельным ресурсам. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, финальные документы до сих пор не подписаны, и задержка уже длится как минимум три недели. Он выразил надежду, что сделка будет утверждена в ближайшее время.