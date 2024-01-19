Группа «астра» выпустила первый сингл в 2024 году

По словам музыкантов, в композиции «шлх» они протягивают руку понимания ущемленным представителям женского братства.



Коллектив «астра» дебютировала в конце осени с сингла «тону». Жанр коллектива балансирует между мелодичным гитарным, альтернативным и поп-роком. По словам участников команды, «астра» — это то, что уже однозначно было пережито вами, или то, что однозначно еще переживете.

Ранее вокалистка группы «Пневмослон» Ася Зелёная в интервью НСН рассказала о своем новом проекте «астра» и творческих планах.

