ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины в течение последних суток нанесли удары по семи населенным пунктам Белгородской области, однако, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаки были зафиксированы в приграничных районах, в том числе с применением FPV-дронов. Повреждения получили социальные, жилые и производственные объекты. В поселке Красная Яруга дрон атаковал социальное учреждение, в результате чего была повреждена кровля здания. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе попал в промышленное предприятие.

Два человека погибли в Белгородской области при ударе дрона ВСУ

Помимо этого, в селе Дорогощь Грайворонского округа поврежден объект связи, в селе Мощеное удар пришелся по легковому автомобилю. В селе Санково атаковано частное домовладение.

В Косилово четыре дрона нанесли удары по двум жилым домам. В Шебекинском округе в результате попадания дрона был уничтожен легковой автомобиль, а в Шебекино зафиксирована детонация FPV-дрона на крыше частного дома, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиБелгородская область

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