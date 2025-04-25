ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины в течение последних суток нанесли удары по семи населенным пунктам Белгородской области, однако, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаки были зафиксированы в приграничных районах, в том числе с применением FPV-дронов. Повреждения получили социальные, жилые и производственные объекты. В поселке Красная Яруга дрон атаковал социальное учреждение, в результате чего была повреждена кровля здания. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе попал в промышленное предприятие.