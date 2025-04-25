ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области
Вооруженные силы Украины в течение последних суток нанесли удары по семи населенным пунктам Белгородской области, однако, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атаки были зафиксированы в приграничных районах, в том числе с применением FPV-дронов. Повреждения получили социальные, жилые и производственные объекты. В поселке Красная Яруга дрон атаковал социальное учреждение, в результате чего была повреждена кровля здания. В поселке Октябрьский дрон-камикадзе попал в промышленное предприятие.
Помимо этого, в селе Дорогощь Грайворонского округа поврежден объект связи, в селе Мощеное удар пришелся по легковому автомобилю. В селе Санково атаковано частное домовладение.
В Косилово четыре дрона нанесли удары по двум жилым домам. В Шебекинском округе в результате попадания дрона был уничтожен легковой автомобиль, а в Шебекино зафиксирована детонация FPV-дрона на крыше частного дома, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт на Красной площади исключен из плана празднования Дня Победы
- Трамп призвал Киев немедленно подписать соглашение с США по ресурсам
- Трамп сообщил о прогрессе в работе над мирной сделкой между Россией и Украиной
- ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области
- Зеленский признал невозможность вернуть Крым силой из-за нехватки вооружений
- Трамп допустил возможность встречи с Зеленским в Риме
- Минпросвещения предложило ужесточить прием мигрантов в детские сады
- Рэпер Хаски выпустит видеоигру про постсоветский санаторий
- Партия Порошенко назвала иск жены о разделе имущества способом защитить активы
- В России снимут сериал про школу фигурного катания Этери Тутберидзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru