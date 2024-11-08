«За деньги нет, русские - вперед!»: Шнуров и Инстасамка удивили совместным альбомом

Не забывает про Питер Шнуров и в хитовых напевах с Дарьей Зотеевой. В песне «Ай лав ю» находим также отсылки и к Мураками, и к Шаману.

Те, кто качают за Питер

Качают текст Мураками

Тречок качнет на репите

Народ качает руками

Под песнь Шамана «Я русский»

Любовь качают к России.

В песне «Русские вперед» Инстасамка больше минуты поет о том, что она «рашн рич». А в композиции «Рок» Шнуров снова отдает должное молодым звездам, признаваясь что «стал стар» а «рок-стар здесь она».

60 МИЛЛИОНОВ: С ИНСТАСАМКОЙ ВСЕ ХОТЯТ

Коллеги по цеху поддержали зарождающийся дуэт Шнура и «Даши», как он сам называет ее в песнях. Солистка Artik & Asti Севиль в беседе с корреспондентом НСН сообщила, что поддерживает эксперименты в творчестве и рада сотрудничеству группы «Ленинград» и певицы Инстасамки.

«Если говорить о сотрудничестве «Ленинграда» с Инстасамкой, то это классно, ребята молодцы. Я рада за Дашу и за Сергея Шнурова. Это все очень круто, просто пожелаем им удачи», - сказала она.

А вот певица Наталья Подольская в беседе с корреспондентом НСН призналась, что сама не отказалась бы спеть дуэтом с Инстасамкой.

«Неожиданные дуэты очень нужны и помогают в творчестве. Неожиданной новостью стало сотрудничество Инстасамки и Сергея Шнурова, это очень здорово. Сама не отказалась бы спеть с Инстасамкой», - отметила она.

На этом фоне певец Александр Панайотов напомнил НСН о грядущих корпоративах, отметив, что Шнуров на этой всей истории сможет неплохо заработать.

«Видимо, пришло время корпоративов, пришло время заработать деньги. Думаю, он видит в ней какое-то потенциальное творчество. По энергетике они творчески похожи», - сказал он.