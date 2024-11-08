«За деньги нет, русские - вперед!»: Шнуров и Инстасамка удивили совместным альбомом
Группа «Ленинград» и певица Инстасамка выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры», в котором не обошлось без мата, денег и любви к России.
Певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) не успела официально стать новой солисткой группировки «Ленинград», как Сергей Шнуров представил новый альбом группы с участием эпатажной исполнительницы.
Диск получил название «Зумеры и бумеры», на обложке изображены «сросшиеся» портреты Шнура и Инстасамки в темных очках. Слушатели получили сразу шесть треков от необычного дуэта: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».
Композиции по традиции полны табуированной лексики, при этом Инстасамка, кажется, привнесла больше ритмичности, танцевальности и хип-хопа в «философские» песни Шнурова. В работе над альбомом принимал участие рэпер и продюсер, супруг Инстасамки Realmoneyken (Олег Еропкин).
ШНУРОВ НЕ В ТРЕНДАХ
Так, песня «За деньги нет» фактически стала зеркальной версией хита Инстасамки «За деньги да». Здесь Шнуров противопоставляет себя молодежным трендам, признаваясь, что в этом вообще «не сечет»:
Да, так сложилась моя жизнь
Не в трендах я уже, кажись
Подумаешь, ну ерунда
У молодых – за деньги "да"
Ранее экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью НСН заявила, что Сергей Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.
«Если брать медийный вес, то сегодня Инстасамка нужна Шнурову сильнее, чем Шнур Инстасамке. Она сейчас очень сильно пошла в рост как самостоятельный артист. Учитывая ее недавнюю «смену амплуа», как она это позиционирует, если брать количество прослушиваний, актуальность музыкального материала, Инстасамка сейчас, конечно, на несколько шагов впереди "Ленинграда". Почти каждая новая солистка привносила в "Ленинград" какое-то свое веяние», - отметила она.
По ее мнению, Шнурову сегодня нужна перезагрузка, а Инстасамка может помочь ему решить вопрос с отсутствием концертов.
ЛЮБОВЬ К РОССИИ
При этом дуэт с Инстасамкой, песни про «губы и пятые точки» не помешали Шнуру накануне выпустить более ехидный и «социальный» трек про любимый Петербург.
7 ноября состоялась премьера песни группы «Ленинград» «Фиеста», которая адресована фанатам ФК «Зенит». В новинке Сергей Шнуров перечисляет наиболее узнаваемые приметы Санкт-Петербурга, вроде Смольного, где «сидят...» (не очень хорошие люди), и цитирует собственную песню «В Питере пить».
Не забывает про Питер Шнуров и в хитовых напевах с Дарьей Зотеевой. В песне «Ай лав ю» находим также отсылки и к Мураками, и к Шаману.
Те, кто качают за Питер
Качают текст Мураками
Тречок качнет на репите
Народ качает руками
Под песнь Шамана «Я русский»
Любовь качают к России.
В песне «Русские вперед» Инстасамка больше минуты поет о том, что она «рашн рич». А в композиции «Рок» Шнуров снова отдает должное молодым звездам, признаваясь что «стал стар» а «рок-стар здесь она».
60 МИЛЛИОНОВ: С ИНСТАСАМКОЙ ВСЕ ХОТЯТ
Коллеги по цеху поддержали зарождающийся дуэт Шнура и «Даши», как он сам называет ее в песнях. Солистка Artik & Asti Севиль в беседе с корреспондентом НСН сообщила, что поддерживает эксперименты в творчестве и рада сотрудничеству группы «Ленинград» и певицы Инстасамки.
«Если говорить о сотрудничестве «Ленинграда» с Инстасамкой, то это классно, ребята молодцы. Я рада за Дашу и за Сергея Шнурова. Это все очень круто, просто пожелаем им удачи», - сказала она.
А вот певица Наталья Подольская в беседе с корреспондентом НСН призналась, что сама не отказалась бы спеть дуэтом с Инстасамкой.
«Неожиданные дуэты очень нужны и помогают в творчестве. Неожиданной новостью стало сотрудничество Инстасамки и Сергея Шнурова, это очень здорово. Сама не отказалась бы спеть с Инстасамкой», - отметила она.
На этом фоне певец Александр Панайотов напомнил НСН о грядущих корпоративах, отметив, что Шнуров на этой всей истории сможет неплохо заработать.
«Видимо, пришло время корпоративов, пришло время заработать деньги. Думаю, он видит в ней какое-то потенциальное творчество. По энергетике они творчески похожи», - сказал он.
Еще до выхода нового альбома Шнуров и Инстасамка получили первый заказ на корпоратив, сообщил Telegram-канал «Mash».
Согласно данным, дуэт артистов может стать самым высокооплачиваемым, поскольку им готовы заплатить за выступление 60 миллионов рублей. Указывается, что эту сумму Шнуров и Зотеева разделят пополам.
При этом экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью НСН допустила, что новая коллаборация сможет также вывести Шнурова из стагнации и разочарования недавним разводом.
«Развод это, конечно, всегда удар, встряска и стресс. При этом любой стресс нас мотивирует шевелить лапками, как та лягушка, которая упала в молоко, начинает тонуть, бить лапками, взбивает масло и выплывает на поверхность. Нет ничего хуже, когда ты погряз в болоте какой-то счастливой жизни, и уже ничего не делаешь», - добавила она.
Напомним, 25 октября Сергей Шнуров, давно не дававший в России стадионных концертов, выпустил новый клип под названием «Ёлки, телки, озеро». При этом предыдущий клип Шнурова «Эталон» вышел в середине мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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