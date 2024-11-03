Рэпер ST не верит в совместную работу Инстасамки и «Ленинграда»
3 ноября 202420:07
Рэпер ST (Александр Степанов) заявил, что не верит в возможность совместной работы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) и группы «Ленинград».
«Вы видели этот альбом? Вы его слышали? Вы уверены, что он будет? Сергей Владимирович Шнуров — мастер медиаповода. Вы не знаете, будет этот альбом или нет. Я уверен, что Сергей Владимирович — гений маркетинга. Но я не думаю, что это будет совместный альбом с Инстасамкой», - сказал артист.
Ранее группа «Ленинград» заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка выпустят совместный альбом. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru