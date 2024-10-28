«Время заработать»: Панайотов о дуэте «Ленинграда» с Инстасамкой перед корпоративами
Александр Панайотов сказал НСН, что совместная работа группы «Ленинград» с Инстасамкой может породить интересный творческий результат.
Группа «Ленинград» и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) схожи в творческом плане, потому этот тандем обладает хорошим потенциалом, рассказал в беседе с НСН певец Александр Панайотов.
«Честно говоря, даже не представляю, какие коллаборации могут получится с Инстасамкой. Но если Шнуров видит возрождение своей группы в этой коллаборации, то почему нет? Видимо, пришло время корпоративов, пришло время заработать деньги. Думаю, он видит в ней какое-то потенциальное творчество. По энергетике они творчески похожи», - отметил он.
Говоря о предстоящих новогодних корпоративах, собеседник НСН сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января намерен работать, однако в этом году артисту удалось соблюсти баланс между выступлениями и отдыхом.
«Есть свободные даты, слава Богу, потому что я очень люблю посвящать это время себе. На Новый год в этом году я работаю, решил, что отмечу сам праздник в первых числах января. Очень люблю эту предновогоднюю пору, люблю работать, но не должно быть перебора, деньги в данном случае не так важны. Мне очень важно не загонять себя в какие-то рабочие моменты. Я рад, что какой-то баланс соблюден. Приглашают и компании, и частные лица, по-разному бывает. В нашей профессии бывает все», - сообщил певец.
По словам Панайотова, знакомого россиянам по шоу «Народный артист» 2003 года, сегодня молодые исполнители могут в полной мере продемонстрировать свой профессионализм только участвуя в офлайн-конкурсах.
«Без живых выступлений вообще никак. Можно и в онлайне прославиться, но доказать свою способность и как-то расширить свои горизонты можно только офлайн. Именно в живом исполнении достигается максимум профессионализма, виртуозности и импровизации. Живые исполнения, живые концерты очень важны в данном случае», - заявил он.
В 2024 году Александр Панайотов вошел в состав жюри X ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза». Церемония награждения пройдет в зале Omega Rooftop 26 ноября.
С момента основания на «Все цвета джаза» выступили более 90 исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей – в этот раз для гостей премии выступят Tony Karapetyan Trio, Вадим Эйленкриг, Олег и Наталья Бутман, а также Jazz Dance Orchestra, передает «Радиоточка НСН».
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