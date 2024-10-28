«Время заработать»: Панайотов о дуэте «Ленинграда» с Инстасамкой перед корпоративами

«Честно говоря, даже не представляю, какие коллаборации могут получится с Инстасамкой. Но если Шнуров видит возрождение своей группы в этой коллаборации, то почему нет? Видимо, пришло время корпоративов, пришло время заработать деньги. Думаю, он видит в ней какое-то потенциальное творчество. По энергетике они творчески похожи», - отметил он.

Говоря о предстоящих новогодних корпоративах, собеседник НСН сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января намерен работать, однако в этом году артисту удалось соблюсти баланс между выступлениями и отдыхом.

«Есть свободные даты, слава Богу, потому что я очень люблю посвящать это время себе. На Новый год в этом году я работаю, решил, что отмечу сам праздник в первых числах января. Очень люблю эту предновогоднюю пору, люблю работать, но не должно быть перебора, деньги в данном случае не так важны. Мне очень важно не загонять себя в какие-то рабочие моменты. Я рад, что какой-то баланс соблюден. Приглашают и компании, и частные лица, по-разному бывает. В нашей профессии бывает все», - сообщил певец.