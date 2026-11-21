Премия «Распаковка 2026» прошла 21 ноября в Live Арене в Москве. Впервые она охватила сразу три направления — стриминг, радио и концертную сцену.

У «Распаковки 2026» нет жюри и экспертного голосования — итоги премии отражают выбор слушателей. В зависимости от номинации награды получают артисты, чьи треки чаще всего включали на стримингах или ставили в радиоэфир, а также те, на чьи концерты купили больше всего билетов.

Так награду в номинации «Радиохит года» получил МОТ с синглом «одинок.Net». В номинации «Концертный тур года», учрежденной совместно с Яндекс Афишей, победила группа «Руки Вверх!».