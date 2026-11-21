Крупнейшие музыкальные стриминги России вручили премию «Распаковка 2026»
Сразу четыре российских онлайн-стриминга впервые вместе назвали трек года. Кроме того, премия впервые охватила сразу три направления — стриминг, радио и концертную сцену.
На премии «Распаковка 2026» четыре российских музыкальных стриминга впервые вместе назвали трек года, им стал «Банк» от Zivert и ICEGERGERT. Победителя в номинации «Трек года на стримингах» определили по числу прослушиваний на четырех сервисах: «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «КИОН Музыка».
Премия «Распаковка 2026» прошла 21 ноября в Live Арене в Москве. Впервые она охватила сразу три направления — стриминг, радио и концертную сцену.
У «Распаковки 2026» нет жюри и экспертного голосования — итоги премии отражают выбор слушателей. В зависимости от номинации награды получают артисты, чьи треки чаще всего включали на стримингах или ставили в радиоэфир, а также те, на чьи концерты купили больше всего билетов.
Так награду в номинации «Радиохит года» получил МОТ с синглом «одинок.Net». В номинации «Концертный тур года», учрежденной совместно с Яндекс Афишей, победила группа «Руки Вверх!».
Награду «Артист года» по версии Яндекс Музыки получил ICEGERGERT. Победу в номинации «Артистка года» по версии Яндекс Музыки одержала Zivert, новые треки которой слушали в сервисе больше всего в этом году. В марте певица стала самой популярной артисткой в России — она на неделю заняла первую строчку «Музыкального индекса BandLink», сместив Басту.
Награду «Группа года» по версии Яндекс Музыки получили ARTIK & ASTI, которые уже второй раз одержали победу в этой номинации. С их музыкой свой год провели 26 млн подписчиков. В 2026 году группа в очередной раз подтвердила свой статус главных хитмейкеров. О победе ARTIK & ASTI объявил король музыкальной индустрии — Филипп Киркоров.
«Альбомом года» в Яндекс Музыке стал совместный релиз саундпродюсера Aarne и яркого представителя новой рэп-волны Toxi$ — «SLAANG». «Искрой года» стал SAYAN — певец и композитор Армен Есаян, соединяющий в своем творчестве современную поп-музыку с элементами хип-хопа.
Награду «Фрешмен года» от генерального партнера премии Альфа-Банка получил громко нашумевший в этом году VILLIAN. В 2026 году он показал самый заметный рост среди тех, кто начал выпускать музыку в 2025: за последний год его ежемесячная аудитория слушателей выросла в 17,5 раз. Летом VILLIAN представил дебютный альбом «Красивое Зло», в который вошел его главный на сегодня хит — совместный с madk1d трек «ДИНАСТИЯ», удерживающий лидирующую позицию Чарта Яндекс Музыки уже почти 3 месяца.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СК: Похищенного 10-летнего мальчика спасли в Свердловской области
- «Ахмат» на выезде обыграл ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ
- Рар: Берлинале, Бисмарк и Россия
- Губернатор Калининградской области объяснил причину срабатывания сигнала о БПЛА
- Минобороны: Силы ПВО за 12 часов сбили 47 БПЛА ВСУ
- Трамп: США работают над более масштабным перемирием между Россией и Украиной
- «Рубин» обыграл «Зенит» и прервал беспроигрышную серию петербуржцев
- Nvidia потеряла около $1 трлн капитализации после ухода Хуанга из компании
- МО: ВС РФ поразили электроподстанцию в Виннице и сухогруз
- Состояние основателя китайского ИИ-стартапа MiniMax рухнуло в 13 раз