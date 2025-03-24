От провинции до стадионников: В чем секрет успеха Жукова и его группы «Руки Вверх!»

Сергей Жуков – певец, музыкант, продюсер, ведущий, диджей, предприниматель, солист и бессменный лидер группы «Руки Вверх!».

В конце 90-х ни одна школьная дискотека не обходилась без легендарных хитов его коллектива, но и современная молодежь с удовольствием посещает стадионные концерты группы. НСН выяснила, что позволило Жукову удержаться на музыкальном Олимпе спустя почти 30 лет с момента основания группы «Руки Вверх!».

ОТ РАДИО ДО ЛЮБВИ

Сергей Жуков родился в городе Димитровград Ульяновской области 22 мая 1976 года. Родители гордились парнем, который учился на одни пятерки и любил гуманитарные науки. Увлекаться музыкой Жуков стал в подростковом возрасте, все началось с небольших коллективов с друзьями. В 14 лет Сергей стал частью коллектива «Вася», который был назван в честь руководителя Василия Кутлубаева.

В 1991 году группа с необычным «именем» забрала главный приз на конкурсе «Провинция 91». Тогда Жуков впервые «засветился» на телевидении, пока только на местном. В 1993 году будущая звезда окончил школу и переехал в Самару.

Летом того же года Жуков устроился работать на радио, вел программу танцевальной музыки «Хит-час». Именно радио свело Жукова с Алексеем Потехиным. Парни создали свою первую группу «Дядюшка Рэй и компания» (в честь солиста Рэя Слейнгарда группы Unlimited). Коллектив начинал свой путь с музыки в стиле техно и евродэнс.

В 1993 году Жуков стал студентом Самарского государственного института искусства и культуры. Успешно выпустился в 1999 году, получив специальность «режиссера шоу-программ» и «организатора досуговой деятельности молодежи».

Зимой 1994 года Жуков с Потехиным переехали в Тольятти. Здесь Жуков познакомился со своей первой женой Еленой Добындо – дочерью на тот момент вице-президента АвтоВАЗа. Серьезные отношения у пары сложились не сразу, только после переезда в Москву по отдельности. Несмотря на недовольства отца девушки, пара сыграла свадьбу в столице.

«Тесть спросил, каким образом я собираюсь обеспечить его дочь. Я объяснил, что сейчас записываем новые песни. Он предложил помощь, если будет нужно», - вспоминал Жуков в архивных интервью.

В браке у Жукова и Добындо родилась дочь Александра (2001 год), сейчас девушка живет в США.

Вскоре карьера Жукова пошла в гору, а Елена все больше ревновала мужа к гастролям и поклонницам. В 2005 году женщина подала на развод. По признаниям самого Жукова, эта глава жизни далась ему не так просто. Он впал в депрессию, пытался наладить отношения с любимой женщиной, но любовь была потеряна безвозвратно. Елена переехала в Чикаго, где снова вышла замуж, сейчас пара воспитывает четверых общих детей.

Многодетным отцом стал и сам Жуков. На одном из мероприятий в Ереване он познакомился с солисткой группы «Сливки» Региной Бурд. Жуков признавался, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда, а девушка его ухаживания приняла не сразу.

«Она сказала, что не оставит свой номер телефона, не пойдет со мной на свидание и ни за что не даст проводить себя домой», - рассказывал музыкант.