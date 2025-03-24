От провинции до стадионников: В чем секрет успеха Жукова и его группы «Руки Вверх!»
Сергей Жуков собирает пять стадионов подряд спустя почти 30 лет с момента создания группы «Руки Вверх!». В начале карьеры фанаты любили его за простоту и честность, теперь – за то, что он не боится оставаться собой, несмотря на солидность и успешные бизнес-проекты.
Сергей Жуков – певец, музыкант, продюсер, ведущий, диджей, предприниматель, солист и бессменный лидер группы «Руки Вверх!».
В конце 90-х ни одна школьная дискотека не обходилась без легендарных хитов его коллектива, но и современная молодежь с удовольствием посещает стадионные концерты группы. НСН выяснила, что позволило Жукову удержаться на музыкальном Олимпе спустя почти 30 лет с момента основания группы «Руки Вверх!».
ОТ РАДИО ДО ЛЮБВИ
Сергей Жуков родился в городе Димитровград Ульяновской области 22 мая 1976 года. Родители гордились парнем, который учился на одни пятерки и любил гуманитарные науки. Увлекаться музыкой Жуков стал в подростковом возрасте, все началось с небольших коллективов с друзьями. В 14 лет Сергей стал частью коллектива «Вася», который был назван в честь руководителя Василия Кутлубаева.
В 1991 году группа с необычным «именем» забрала главный приз на конкурсе «Провинция 91». Тогда Жуков впервые «засветился» на телевидении, пока только на местном. В 1993 году будущая звезда окончил школу и переехал в Самару.
Летом того же года Жуков устроился работать на радио, вел программу танцевальной музыки «Хит-час». Именно радио свело Жукова с Алексеем Потехиным. Парни создали свою первую группу «Дядюшка Рэй и компания» (в честь солиста Рэя Слейнгарда группы Unlimited). Коллектив начинал свой путь с музыки в стиле техно и евродэнс.
В 1993 году Жуков стал студентом Самарского государственного института искусства и культуры. Успешно выпустился в 1999 году, получив специальность «режиссера шоу-программ» и «организатора досуговой деятельности молодежи».
Зимой 1994 года Жуков с Потехиным переехали в Тольятти. Здесь Жуков познакомился со своей первой женой Еленой Добындо – дочерью на тот момент вице-президента АвтоВАЗа. Серьезные отношения у пары сложились не сразу, только после переезда в Москву по отдельности. Несмотря на недовольства отца девушки, пара сыграла свадьбу в столице.
«Тесть спросил, каким образом я собираюсь обеспечить его дочь. Я объяснил, что сейчас записываем новые песни. Он предложил помощь, если будет нужно», - вспоминал Жуков в архивных интервью.
В браке у Жукова и Добындо родилась дочь Александра (2001 год), сейчас девушка живет в США.
Вскоре карьера Жукова пошла в гору, а Елена все больше ревновала мужа к гастролям и поклонницам. В 2005 году женщина подала на развод. По признаниям самого Жукова, эта глава жизни далась ему не так просто. Он впал в депрессию, пытался наладить отношения с любимой женщиной, но любовь была потеряна безвозвратно. Елена переехала в Чикаго, где снова вышла замуж, сейчас пара воспитывает четверых общих детей.
Многодетным отцом стал и сам Жуков. На одном из мероприятий в Ереване он познакомился с солисткой группы «Сливки» Региной Бурд. Жуков признавался, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда, а девушка его ухаживания приняла не сразу.
«Она сказала, что не оставит свой номер телефона, не пойдет со мной на свидание и ни за что не даст проводить себя домой», - рассказывал музыкант.
В 2007 году влюбленные расписались без громкой свадьбы. Они просто пришли в ЗАГС в парных футболках с символичной надписью «Game Over». Позднее супруги сыграли и пышную свадьбу, а через 10 лет после росписи обвенчались.
В 2008 году у пары родилась дочь Вероника, в 2010 – сын Энджел, в 2014 – мальчик Мирон, а в 2023 году семья пополнилась маленьким Эваном.
В 2014 году Сергей и Регина запустили кондитерский бизнес «Любовь и сладости».
«ЗАСТАВИТ ВАС ПОДНИМАТЬ РУКИ ВВЕРХ»
В мае 1995 года Жуков и Потехин переехали в Москву. На этом этапе было решено провести ребрендинг группы, отказавшись от старого названия.
В том же году музыканты передали на радио «Максимум» кассету со своими песнями, подписав следующим образом: «Эта музыка заставит вас поднимать руки вверх». Через неделю кассета попала в руки к ведущим, которые поставили в своем шоу песню «Доброе утро» и объявили: «Молодая группа „Руки вверх!“». Так у коллектива появилось легендарное название.
В 1996 году коллектив стал работать с продюсерами Андреем Маликовым и Андреем Черкасовым. В тот период музыканты записали первые хиты «Малыш» и Студент». С тех пор у группы «Руки Вверх!» начались гастрольные туры по России и не только. Через несколько месяцев был готов первый альбом под названием «Дышите равномерно».
А в 1998 году группа записала уже второй альбом, который собрал, пожалуй, самые «жирные» хиты коллектива – «Крошка моя» и «Чужие губы» (альбом назывался «Сделай погромче»). Коллектив обрел небывалую славу, а фанатки в буквальном смысле были готовы разорвать ребят.
В одном из интервью Жуков вспоминал:
«Однажды перед концертом подходит ко мне директор стадиона и говорит: „У нас к вам просьба: когда будете исполнять последнюю песню, пойте ее не на сцене, а спускайтесь и идите через зрителей. И как только последнее слово допели, бегите в проем, где у вас выезд. Потому что если не успеете, то фанаты вас разорвут».
РАЗОШЛИСЬ КАК В МОРЕ КОРАБЛИ
В августе 2006 года легендарный коллектив официально перестал существовать. Тогда Сергей Жуков говорил, что стало все сложнее конкурировать с другими коллективами, но и внутри команды все было не так гладко. За музыкальными разногласиями последовали ссоры и «последний концерт» под названием «Конец Легенды. Прощальный концерт „Руки Вверх!“», который планировалось собрать в «Олимпийском». Тогда музыканты не нашли финансов (более 500 000 долларов) для организации мероприятия.
Жуков пустился в свободное плавание, выпускал сольные песни, а в 2007 году продолжил сольную карьеру под брендом «Руки Вверх!».
В период «затишья» он также выступал продюсером, например, раскручивал группу «Фактор-2».
Потехин тоже начал свою сольную карьеру. У Алексея свой коллектив со схожим названием – «Поднимаем руки вверх» (второе название – «Потехин Бэнд»). Обе группы исполняют те самые хиты своей «бывшей» группы.
В октябре 2024 года в Москве состоялся предпремьерный показ фильма «Руки Вверх!». К радости фанатов легендарной группы его посетил и экс-участник коллектива Алексей Потехин, который сегодня редко появляется в медиапространстве.
НЕТИПИЧНЫЙ БЭНД: КОНКУРЕНТОВ НЕ БЫЛО
Сам Сергей Жуков выделял три главных составляющих успеха коллектива, который покорил музыкальный Олимп в 90-х.
Первый фактор – честность. Коллектив пел о том, что волнует молодежь, не прикрывая какие-то «неприятные» стороны человеческой личности. Не сторонились парни и самых обычных подростковых тем, включая интимные отношения и измены.
Второй фактор: у коллектива были не только простые тексты, но и понятные образы.
«Мы одевались на тех же рынках, что и зрители», - говорил Жуков.
При этом за простотой слов и отсутствием лжи скрывались эксперименты с музыкой и формами.
Поэтому третий фактор получился довольно субъективным, но на фоне толп фанаток очевидным: ребята просто стали героями своего времени.
Когда Жуков и Потехин выпустили свой первый полноценный релиз «Дышите равномерно», у них практически не существовало прямых конкурентов. Те же «Иванушки International» или «Ласковый май» хоть и были кумирами подростков, но все же выполняли более эстрадную функцию. А электронный бойз-бэнд Жукова и Потехина был совсем нетипичным — это прослеживалось и в неидеальных образах парней, и в навеянных западной электроникой мелодиях.
Так, группа выпускала пластинки в разных жанрах, например, переосмысливала композиции Вячеслава Добрынина или записывала гитарные баллады.
Современная группа «Руки Вверх!» - это хиты с молодыми исполнителями, целые стадионы молодых и не очень поклонников, а также «бренд» Жукова, который отлично «играет» на ностальгии по былым временам «свободы».
У Жукова фиты с модными исполнителями, такими как HammAli & Navai, Клава Кока, Zivert, Gayazovs Brothers, Artik & Asti и другими. Но он, вероятно, не планирует останавливаться, так как нашел в этом свое счастье.
«Когда на школьном выпускном в 2022 году молодежь танцует под трек «18 мне уже», я чувствую себя по-настоящему счастливым. Эта песня создавалась для ваших родителей, а современное поколение точно так же видит в ней себя. Поэтому, когда мне присылают видео из школ и детских садов, где десятилетние дети прыгают под песню «Крошка моя», для меня как для артиста это самые счастливые моменты в карьере», - отмечал Жуков в интервью журналу «off».
РЕКОРДЫ И СТАДИОНЫ
В декабре 2024 года группа «Руки Вверх!» попала в Книгу рекордов России, установив рекорд по наибольшему общему количеству посетителей трех концертов музыкального коллектива в стране:
«За наибольшее общее количество посетителей трех концертов музыкальной группы в России с результатом 225 тыс. посетителей».
Жуков подчеркнул, что такое число посетителей концертов коллектива ненамного превышает численность населения родного города музыканта Димитровграда. Фронтмену «Руки Вверх!», помимо сертификата, вручили медаль с гравировкой и памятные подарки.
«Иногда жизнь делает такие повороты, что дух захватывает… Вот прям как сейчас! Сегодня тот простой мальчишка из Димитровграда вошел в Книгу рекордов России — это не сон!», - написал тогда он в соцсетях.
После попадания в Книгу рекордов России Жуков решился дать сразу пять концертов подряд на московской «ВТБ Арене». Об этом он подробно рассказывал НСН еще до масштабных шоу.
«Тенденция последних нескольких лет для меня стремительно ухудшается, потому что у меня все больше и больше гастролей, и скоро меня выгонят из дома. Жена говорит, что еще совсем немножко, и мне придется возить всю семью на гастроли, чтобы хоть как-то больше их видеть. Была удивительная история с «Лужниками», которые мы собирали три года подряд и даже установили рекорд России. Сейчас история повторяется, но уже в масштабах «ВТБ Арены» в Москве. Мы начали продавать два концерта. Буквально через неделю стало понятно, что билетов больше нет и концерты проданы. Мы открыли еще один дополнительный концерт. Через две недели мы продали и его, и решили, что, если такой спрос на концерты «Руки Вверх!», то нельзя отказывать нашим фанатам и добавили еще два. Сейчас я точно знаю, что это будет пять больших аншлагов на «ВТБ Арене». Рекорд ли это? Я не измеряю свою жизнь и карьеру рекордами, я рассматриваю другие понятия. Я точно знаю, что более 60 тысяч человек покайфуют и оторвутся на концертах «Руки Вверх!». Разве это не счастье?» - подчеркнул он,
Сергей Жуков и «Руки Вверх!» с 11 по 16 марта, как и обещали, дали пять концертов на московской «ВТБ Арене». Артист отметил, что на них собралось 65 тысяч зрителей.
«Какие эмоции? Я самый счастливый артист России! После "Лужников" очень сложно как-либо удивлять, но мы даже самих себя удивили, потому что начинали с двух концертов, а в результате закончили пятью. Можно было бы еще дальше продолжать, но, во-первых, наверное, столько здоровья нет подряд выступать, а во-вторых, уже и дат не было. Поэтому пять концертов на "ВТБ Арене" – это тоже очень большое счастье, потому что 65 тысяч человек посмотрело концертную программу. Помимо гордости за нашего зрителя, чувства просто переполняют», - подчеркнул Жуков.
По его словам, группа не будет пытаться дать 10 стадионников подряд, зато удивит фанатов концертом в «Лужниках» к 30-летию «Руки Вверх!» в 2026 году.
«Поэтому в следующем году, когда мы будем отмечать 30-летие группы "Руки Вверх!", на наш юбилей впервые и для себя, и вообще для нашей страны мы будем делать в "Лужниках" "концерт 360 градусов". Сцена будет расположена посередине "Лужников", и мы будем работать на полный круг, это уже около 100 тысяч зрителей. В июле 2026 года будем греметь», - пообещал артист.
КИНО И БАРЫ
Фильм «Руки Вверх!» вышел на экраны в октябре 2024 года и заработал в прокате 992 млн рублей. Главную роль «молодого Жукова» сыграл 26-летний Влад Прохоров, сын артиста, Энджел Жуков сыграл его в детстве.
Жуков в интервью НСН рассказывал, что написал несколько песен для актера Влада Прохорова, сыгравшего главную роль в фильме о легендарной поп-группе.
«Роль маленького Жукова в детстве играл мой сын Энджел. Каково это играть с сыном? Это было непередаваемое впечатление. Мы снимали в моем родном городе Димитровграде, на моей родной улице, у моего подъезда. Удивительно, но когда соседи видели Энджела, то обращались к нему: «Сережка!», потому Энджел – просто вылитый я в детстве», - говорил НСН Жуков.
В 2023 году Жуков выступил шоураннером, генеральным и музыкальным продюсером, а также автором сценария музыкальной драмы «Плакса». Главную роль в сериале исполнила дочь музыканта Ника.
В 2024 году Жуков также стал наставником и продюсером шоу «Новая Фабрика звёзд» на канале ТНТ.
Также Жуков открыл ресторан, бар, клуб и машину времени сразу. В «Руки Вверх! Баре» он воссоздал атмосферу безбашенных 90-х и 00-х, чтобы каждый мог вспомнить свою молодость.
Каждые выходные в баре проходят концерты и вечеринки с диджеями и приглашенными артистами, а главное, Сергей Жуков и сам любит зайти в бар в качестве гостя.
«За мою жизнь мне предлагали множество бизнес-проектов: и открыть сеть заправок, и добывать алмазы в Африке, и вложиться в драгоценные металлы, и создать проект по разработке месторождения нефти. Но я не могу заниматься бизнесом, в котором я ничего не понимаю и в который ничего не могу привнести. Поэтому я выбираю то, что приносит мне удовольствие, что я умею и о чем многое знаю. А что я умею и знаю? Я могу сделать так, чтобы люди были счастливы», - признается Жуков.
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