«Я парализован!»: Избитый в Новороссийске Паук пожаловался на «концертную мафию»

Сергей Троицкий в интервью НСН обвинил в проблемах группы «Коррозия металла» чиновников и мафию, заставляющую рокеров участвовать в «массовом убийстве».

Основатель группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН раскрыл подробности «жестокого избиения» в Новороссийске и рассказал о схеме, по которой музыкантам закрывают двери в клубы Москвы и Петербурга.

Ранее сообщалось, что после концерта сольного проекта Троицкого «Паук Оркестр» артист оказался участником инцидента в магазине «Пятерочка». По данным СМИ, кассирша заподозрила подделку в купюре Паука, после чего музыканта избили и доставили в полицию. Объясняя причину задержания, музыкант указал на «типа фальшивые деньги».

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«Вчера утром после концерта в Новороссийске с моим сольным проектом "Паук Оркестр" я собирался отдохнуть на пляже и провести день в приятной компании. Я зашел в магазин, чтобы приобрести сигареты. Во время их покупки сзади меня кто-то ударил пятилитровой бутылкой воды, после чего я вырубился и потерял сознание. Когда я очнулся, меня зверски избивал человек в костюме местного ЧОПа», - сказал Паук.

Отвечая вопрос о причинах нападения, Троицкий начал рассказывать загадочные истории о деятельности мэра Новороссийска, а также провел экскурс по безопасности на пляжах, объяснив, что туда не стоит брать кредитные карточки.

Паук сообщил, что «получил сотрясение мозга», однако к концу десятиминутного "интервью" его состояние заметно ухудшилось.

«Мне сломали позвоночник, я парализован», - диагностировал грустным голосом отец российского трэша и угара.

После этого музыкант рассказал, почему на столичных площадках не видно «Коррозии металла».

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«Мы не имеем возможности гастролировать. Все клубы Москвы и Санкт-Петербурга захватила мафия. Когда вы хотите снять в аренду клуб, вам предлагают аренду до десяти вечера. Когда мы просим у них арендовать ночь, они отказываются и предлагают продавать во время концерта печально известные "наркотические шары", но мы не можем участвовать в массовом убийстве людей», - заключил собеседник НСН.

В начале января 2024 года Паук стал участником инцидента в московском кинотеатре «Октябрь» во время премьеры фильма «Брат-3». Музыкант рассказывал тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после «перформанса с водкой» директору группы Марии Руновой сломали руку, а ему самому пришлось обиваться от десятка охранников.

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ФОТО: РИА Новости
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