«Я парализован!»: Избитый в Новороссийске Паук пожаловался на «концертную мафию»

Основатель группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН раскрыл подробности «жестокого избиения» в Новороссийске и рассказал о схеме, по которой музыкантам закрывают двери в клубы Москвы и Петербурга.

Ранее сообщалось, что после концерта сольного проекта Троицкого «Паук Оркестр» артист оказался участником инцидента в магазине «Пятерочка». По данным СМИ, кассирша заподозрила подделку в купюре Паука, после чего музыканта избили и доставили в полицию. Объясняя причину задержания, музыкант указал на «типа фальшивые деньги».