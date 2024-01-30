«Сломали руку!»: «Паук» о последствиях перформанса с водкой на «Брате-3»

Лидер российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН заявил, что его отпустили из полиции под подписку о невыезде после «перформанса» в московском кинотеатре «Октябрь».

Накануне вечером «Паук» сообщил в соцсетях, что он вместе с директором группы Марией Руновой был на премьере фильма «Брат-3» в кинотеатре «Октябрь». Там девушка решила угостить водкой «журналистов и калек», после чего ее попыталась скрутить охрана. Троицкий рассказал, что заступился за Рунову, а в итоге они оказались в полиции.