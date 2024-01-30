«Сломали руку!»: «Паук» о последствиях перформанса с водкой на «Брате-3»
Сергей Троицкий сказал в эфире НСН, что «завалил пятерых охранников», которые травмировали директора «Коррозии металла» Марии Руновой.
Лидер российской трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН заявил, что его отпустили из полиции под подписку о невыезде после «перформанса» в московском кинотеатре «Октябрь».
Накануне вечером «Паук» сообщил в соцсетях, что он вместе с директором группы Марией Руновой был на премьере фильма «Брат-3» в кинотеатре «Октябрь». Там девушка решила угостить водкой «журналистов и калек», после чего ее попыталась скрутить охрана. Троицкий рассказал, что заступился за Рунову, а в итоге они оказались в полиции.
«На Марию напало 15-20 охранников, у нее сломана рука, а мне пришлось отбиваться чугунными столбиками, на которых на премьерах висит красная лента. Пять человек я смог завалить, а с остальными не справился. Прибыла полиция и нам пришлось проследовать в отделение. Были составлены протоколы, меня выпустили под подписку о невыезде, а Мария Рунова отправлена в НИИ им. Склифосовского, где ей загипсовали руку. Марии предъявлен штраф на 3,5 млн рублей», - утверждает Троицкий, настаивая именно на такой сумме.
По его словам, они прибыли на премьеру вместе с соратниками из «Корпорации тяжелого рока». Рунова приобрела в баре кинотеатра бутылку водки и угостила ей «бедных журналистов и калек, которых пригласили на этот вечер», после чего на нее напали охранники.
Троицкий также сообщил, что Рунова сыграет одну из главных ролей в будущем фильме «Брат-4».
При этом, ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в отношении Троицкого не стали составлять протокол об административном правонарушении.
Режиссер фильма «Брат 3» Валерий Переверзев ранее объяснил на пресс-конференции в НСН, почему так назвал картину, никак не связанную с «Братом» и «Братом 2» Алексея Балабанова.
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