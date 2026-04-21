Вокалист «Ундервуд» объяснил, почему не создает частный театр

Максим Кучеренко раскрыл НСН, что органичнее чувствует себя на сцене, а там, «где стены», появляется груз ответственности.

Вокалист группы «Ундервуд» Максим Кучеренко раскрыл в пресс-центре НСН, что он абсолютно человек сцены и не обладает качествами для того, чтобы создать свой театр и управлять им.

«У меня был товарищ — Александр Градский, вот он построил свой театр. И я видел, какой он большой, громкий, как он умеет всех построить. Я в этом смысле абсолютно сценический человек. Там, где стены, там начинается ответственность и заканчивается рок-н-ролл, а у нас рок-н-ролл драма. В этом смысле «наш ковер — цветочная поляна», и я продолжаю свою музыкальную карьеру», - рассказал он.

«Идем через динамики!»: Спектакль по биографии вокалиста «Ундервуд» станет рок-драмой

Премьера рок-н-ролл драмы «46 минут» по книге Максима Кучеренко состоится 1 июня в Театре на Трубной. Это первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков.

Ранее режиссер спектакля «46 минут» Евгения Тодорова рассказала в пресс-центре НСН, что спектакль «46 минут» родился из четырех очерков Максима Кучеренко, которые наиболее отражали его личность.

ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
