Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

Умер латышский актер и певец, заслуженный артист РСФСР Паул Буткевич. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на близких артиста.

Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

«На 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич», - говорится в сообщении.

Буткевич начал сниматься в кино в 1960 году и сыграл в более чем сотне картин разных стран. Актер известен российскому зрителю по фильму «Семнадцать мгновений весны», где он исполнил роль связного Штирлица. Кроме того, Буткевич гастролировал с концертами по всему СССР.

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ФОТО: РИА Новости
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