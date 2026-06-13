Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич
13 июня 202607:31
Юлия Савченко
Умер латышский актер и певец, заслуженный артист РСФСР Паул Буткевич. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на близких артиста.
«На 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич», - говорится в сообщении.
Буткевич начал сниматься в кино в 1960 году и сыграл в более чем сотне картин разных стран. Актер известен российскому зрителю по фильму «Семнадцать мгновений весны», где он исполнил роль связного Штирлица. Кроме того, Буткевич гастролировал с концертами по всему СССР.
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