Умер актер из «Семнадцати мгновений весны» Паул Буткевич

«На 85-м году жизни скончался латышский киноактер Паул Буткевич», - говорится в сообщении.

Буткевич начал сниматься в кино в 1960 году и сыграл в более чем сотне картин разных стран. Актер известен российскому зрителю по фильму «Семнадцать мгновений весны», где он исполнил роль связного Штирлица. Кроме того, Буткевич гастролировал с концертами по всему СССР.

